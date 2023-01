Sin pelos en la lengua. Kate del Castillo habló sobre diversos episodios en su vida, entre ellos, la controversial reunión que tuvo con Sean Penn y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en Cosalá, Sinaloa. La actriz mexicana confesó que ese momento marcó su vida para siempre, pero que finalmente, lo dejó en el pasado porque ahora se centra en su carrera como actriz y productora.

Kate del Castillo, mejor conocida por interpretar a ‘La Reina del Sur’, fue entrevistada por la periodista María Antonieta Collins para hablar de su nueva serie, ‘Volver a caer’, donde reveló que le gustaría participar en un proyecto de Marvel.

Incluso, también habló de su controversial encuentro con el capo del cártel de Sinaloa, quien actualmente se encuentra cumpliendo una cadena perpetua en Estados Unidos, hecho que la mantuvo alejada de México por varios años.

“Lo único que me salva a mí es la verdad, y yo sé quién soy, sé qué mujer soy, sé en dónde la he regado, son decisiones que yo tomé, no me molesta en lo más mínimo de algo que yo decidí hacer y que va a estar en mi vida para siempre”, aseguró Kate en la charla.





Ocho años del encuentro con El Chapo Guzmán





“Es una parte de mi vida y que, ni modo, se fue, por un lado, que yo no quería y así fue, pero que cuando tienes la verdad, cuando sabes el por qué hiciste las cosas que hiciste, que no me arrepiento absolutamente de nada de lo que yo hice, me arrepiento de no haber seguido tal vez mi instinto y de confiar en gente que no debí de haber confiado, pero fuera de eso no me arrepiento de nada”, aseguró Kate del Castillo, quien presentó el documental ‘Cuando conocí al Chapo’ en Netflix, en 2017, para hablar de dicho episodio en su vida.

Esta situación la llevó a sortear con momentos de angustia que, al mismo tiempo, le permitieron ver quiénes eran sus verdaderos amigos, según explicó la actriz de 50 años manifestó:

“Fue una depuración en mi vida en todos los sentidos y fueron tiempos de mucho miedo, de no saber si vas a sobrevivir a eso, y no nada más metafóricamente hablando, que esa es otra, los ataques en todos los sentidos y a mi familia. Porque yo como quiera, se me resbalan las balas; pero tengo familia, tengo padres que vivían en México, que viven en México. Yo estoy de este lado (Estados Unidos), entonces me sentía muy responsable de todo eso, sobre todo por ellos”, enfatizó.

Kate del Castillo, Kate Trillo del Castillo y Eric del Castillo en una foto familiar. | FOTO: katedelcastillo / Instagram





SEAN PENN ES UNA “PERSONA DEPLORABLE”





Al respecto de Sean Penn, quien fue el que hizo público su encuentro con el capo luego de escribir un reportaje y sacar a la luz fotografías del momento en la revista Rolling Stone, la protagonista de La Reina del Sur no escondió el enojo que le tiene.

“A quien me traicionó ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas que dices ‘¡Qué deplorable!’, o sea, una persona deplorable”, declaró.

Finalmente, Kate reveló que más allá del temor que vive cuando vuelve a México, no dejará de hacerlo por una razón muy importante.

“No te voy a mentir. Cada vez que entro, me pongo nerviosa, porque fueron momentos muy traumáticos para mí. Pero cada vez que vuelvo a México, pues ese es mi hogar, es mi país, es de donde soy, y no pienso dejar de ir a México y más trayendo producciones”, aseguró.

Fue en octubre de 2015 cuando Kate del Castillo se reunió con el exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, luego de haber sostenido conversaciones a través de diversas formas de mensajería. Incluso la también productora quedó como encargada de realizar una ‘biopic’ sobre el narcotraficante.

El encuentro entre la famosa y el capo permitió que semanas después las autoridades mexicanas pudieran arrestarlo de nueva cuenta, lo que llevó a que Del Castillo y Penn estuvieran bajo la lupa de las autoridades por su relación con el narcotraficante, quien actualmente cumple una cadena perpetua en una prisión estadounidense.





VIDEO RECOMENDADO