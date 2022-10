Tras ganar “La casa de los famosos”, llevándose el premio mayor del programa, Ivonne Montero se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la televisión, con varios proyectos en la mira, los cuales podrían reunirla con sus antiguos compañeros de reality.

Y es que la celeb de México ha conseguido hacerse un nombre en los reality, siendo la ganadora de “Qué nochecita” y revalidando su victoria al llevarse el premio del programa de Telemundo, pese a las protestas de varios de sus compañeros.

Sin embargo, no todo ha sido sencillo para la actriz, quien vendía zapatos en Liverpool antes de volverse famosa, pues le tocó enfrentar la muerte del padre de su hija y la enfermedad de la pequeña, la cual prometió tratar con el premio que obtuvo en “La casa de los famosos”.

Ivonne Montero junto a su hija Antonella (Foto: Ivonne Montero / Instagram)

IVONNE MONTERO Y LA MUERTE DE FABIO MELANITTO

En 2011, luego de algunos meses de intenso noviazgo, Ivonne Montero se comprometió con el venezolano Fabio Melanitto, de quien quedó embarazada dos años después, pero se separaría antes de conocer su estado, por lo que se dedicó a su hija sola.

Luego de varios años, en 2018, Melanitto fallecería en un violento incidente, lejos de su exesposa e hija, por lo que Ivonne debió revelarle la verdad a su pequeña Antonella.

Pese a la separación, la protagonista de telenovelas como “Anita, no te rajes” y “Sin vergüenza” reconoció en conversación con Yordi Rosado que fueron de los momentos más complicados y duros que vivió, llegando a sucumbir ante las lágrimas.

“Fueron días complicados, escondiéndome de Antonella para que no me viera llorar”, señaló la mexicana, reconociendo que no pudo ocultarlo mucho tiempo, pues su pequeña la descubrió.

De acuerdo con la actriz, una semana antes de la muerte de Melanitto, Antonella le había preguntado si su padre había fallecido, pero ella lo negó, indicando que vivía en Zacatecas, por lo que darle la noticia se volvió aún más complicado.

Fabio Melanitto, exesposo de Ivonne Montero y padre de su única hija, fue asesinado (Foto: Sale el sol)

Fue así como se acercó a su hija, quien notó el malestar de su madre y le preguntó qué ocurría, pues, en palabras de Montero, “es una niña superviva”.

“Me acuerdo que se me quedó viendo, echó la cabecita para atrás, sus ojos se le pusieron como rojitos, vidriosos, pero no llorando, porque la verdad ella nunca convivió con él y se dio la media vuelta y se fue”, añadió.

La relación entre Montero y Melanitto no fue la mejor, de hecho este nunca pasó tiempo con su hija, más allá de algunos momentos, pero aun así afectaron tanto a la actriz como a su pequeña, por lo que instalaron un pequeño altar en su honor.

“A los dos días la encuentro hablando con su papá. Estaba en la parte de arriba, hay como un balcón adentro de la casa, y de ahí la alcanzaba a ver. Y escuchó que le dice: ‘Te extraño papá. Yo quiero tener un papá’. Ahí, por supuesto, lo sintió, sin tener un vínculo real de convivencia”, finalizó.

¿CÓMO MURIÓ FABIO MELANITTO?

El pasado 15 de agosto de 2018, la policía de la CDMX confirmó la muerte de Fabio Melanito víctima de varios impactos de bala, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Su fallecimiento, ocurrido en la colonia Narvarte, despertó una gran cantidad de teorías, la mayoría apuntaban a un arranque de celos de la expareja de la novia del modelo y cantante.