El reconocido actor de Hollywood, Hugh Jackman publicó un video en sus redes sociales donde informó a todos sus fans sobre un posible cáncer de piel que podría estar sufriendo y sobre las biopsias que se practicó para saberlo o descartarlo con certeza.

“Sé que me han oído hablar de mis carcinomas de células basales antes. Voy a seguir hablando de ellos, si es necesario. Y si esto le recuerda a una persona que debe ponerse protector solar con un SPF alto, entonces estoy feliz”, aclaró el interprete de Wolverine.

“Me acaban de hacer dos biopsias por algunas pequeñas carnosidades que podrían ser o no células basales y lo averiguaré en dos o tres días. Tan pronto lo sepa, lo haré saber. Sólo quiero recordarles que estas, en el mundo del cáncer de piel, son las menos peligrosas”, reflexionó Hugh.

Sin embargo, las palabras de Jackman no quedaron ahí y les pidió a todos sus fans que “usen protector solar. No importa cuánto quieras broncearte, no vale la pena. Cosas que pasaron hace 25 años, están saliendo ahora. Ponte un poco de protector solar, por favor”, sentenció.









