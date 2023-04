Alianza Lima y Athletico Paranaense se enfrentarán hoy, martes 4 de abril, en Matute por la Copa Libertadores y, ante las altas expectativas, las entradas para el evento escasean y los revendedores aparecen, como el caso de Tommy Portugal que estaba ofertando “2 oriente” en su cuenta de Facebook.

Ante esa “oferta”, uno de los usuarios le increpó que jamás pensaría que él fuera un revendedor, a lo que Tommy le respondió que no soy revendedor soy cantante/ músico, sólo vendo la entrada de mi abono cuando no puedo ir, porque yo apoyo al club siendo íntimo y comprando mis camisetas originales todos los años”.

Además, el cumbiambero agregó que “hasta he cantado gratis cuando me lo han pedido. Nunca voy a sacar ventaja del club revendiendo entradas porque no necesito hacerlo. Y, en esta ocasión, compré para unos amigos que iban a llegar de provincia y, al final, no van a llegar. ¿Qué hago con las entradas?”.

La respuesta de Tommy Portugal finalizó con un “tengo que venderlas... a mí, el dinero no me lo regalan”, algo que desató algunos comentarios de indignación de algunos de sus seguidores que respondieron diciendo “mejor regálalas” y “haz sorteo”.

Por otro lado, también hubo algunos usuarios que no dudaron en salir en defensa del cantante e hincha confeso de Alianza Lima: "¿Y cuál es el problema? Cada quién es libre de sus actos, búsquense una vida" y "creo que les das muchas explicaciones. Es tu tema si revendes o no".





Publicación borrada al mediodía de4 de abril (Captura de pantalla: Facebook/ Portugal Tommy)





