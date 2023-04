Esta mañana se hizo pública la muerte del único hijo de la artista mexicana Maribel Guardia, lo que desató una ola de especulaciones en torno a su fallecimiento. Por ello, para desmentir gran parte de las informaciones falsas compartidas en redes sociales, la actriz compartió un mensaje en el que dejaba en claro cuál fue la causa de la muerte de Julián Figueroa.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, explicó la expareja de Joan Sebastián.

De esta manera desmintió que su muerte se haya tratado de un suicidio o de un consumo excesivo de drogas.

¿Qué es el infarto agudo al miocardio?

Es un síndrome coronario agudo. Se caracteriza por la aparición brusca de un cuadro de sufrimiento isquémico (falta de riego) a una parte del músculo del corazón producido por la obstrucción aguda y total de una de las arterias coronarias que lo alimentan.

¿Qué es la fibrilación ventricular?

En la fibrilación ventricular, las cámaras inferiores del corazón se contraen de forma muy rápida y descoordinada. Como resultado, el corazón no bombea sangre al resto del cuerpo.

¿QUÉ DIJO EL ESPOSO DE MARIBEL GUARDIA?

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habló brevemente con la prensa luego que se confirmara la muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz de tan solo 28 años.

Al ser consultado por su estado de ánimo tras la fatal noticia, Marco Chacón en un inicio se excusó de declarar porque se encontraba muy afectado.

“Me da mucha pena, es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir, me encantaría darles la declaración que necesitan escuchar o la nota que necesitan pero no me fluyen las palabras”, dijo.