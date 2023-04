Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habló brevemente con la prensa luego que se confirmara la muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz de tan solo 28 años.

Al ser consultado por su estado de ánimo tras la fatal noticia, Marco Chacón en un inicio se excusó de declarar porque se encontraba muy afectado.

“Me da mucha pena, es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir, me encantaría darles la declaración que necesitan escuchar o la nota que necesitan pero no me fluyen las palabras”, dijo.

Sin embargo, luego recordó la relación que tuvo con Julián, a quien conoció desde muy pequeño, y también se manifestó sobre cómo está Maribel Guardia.

“Estoy con él desde los 2 años y lo he acompañado en todas las etapas de su vida (...) tuvo covid hace poco y nunca le había dado apenas le dio hace poco. Estaba bien, en términos generales, bien. He hablado poco con ella (Maribel Guardia), tuve que darle la noticia, esperé que saliera del teatro y le di la noticia de camino, ella no está bien, está destrozada”, expresó.

Luego ya no pudo declarar más porque rompió en llanto.

La misma Maribel Guardia confirmó la triste noticia este lunes a través de un comunicado que compartió a través de las redes sociales.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano”, dijo y agregó que la causa de la muerte, según el parte médico, fue por un “infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.





VIDEO RECOMENDADO