Camilo Blanes, hijo del fallecido cantante español Camilo Sesto, vuelve a desatar reacciones tras borrar todas sus fotos en Instagram para reaparecer con una apariencia femenina bajo el nombre de Sheila Devil.

Según medios españoles, el popular ‘Camilín’ ya inició su proceso de cambio de género a través de tratamientos hormonales. Sin embargo, los medicamentos habrían sido conseguidos en el mercado negro y no tendrían supervisión médica por lo que su madre Lourdes Ornelas expresó su preocupación.

Al respecto, Camilo Blanes decidió romper su silencio y ofreció una entrevista para poner fin a la polémica y asegurar que está a gusto con su nueva apariencia porque siempre se sintió mujer.

“Camilín es aburrido, pero no porque no me gusta ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir. (…) Ahora mismo lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba”, resaltó a los periodistas de Europa Press.

Ahora llamada Sheila Devil, ‘Camilín’ le restó importancia a las personas que critican su nueva apariencia. “Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar al espejo más”, indicó al medio.