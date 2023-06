Juan y Miguel Barbarán, conocidos como los hermanos ‘Paletazo’, se encuentran en el ojo de la tormenta luego que el reportero y exchico reality, Álvaro Pérez Moral, dejara entrever que uno de los estilistas le hizo una propuesta indecente cuando le pidió trabajo.

Perú21 se comunicó con Miguel Barbarán para conocer sus descargos ante las graves acusaciones. Sin embargo, el estilista prefirió restarle importancia, aunque se mostró bastante indignado.

“Me encantaría (responder) si fuera algo que tuviera importancia, pero en estos momentos estoy muy ocupado con mi trabajo, familia y mi mascota que esta delicada”, señaló en un primer momento.

Miguel Barbarán confirmó que el comunicador visitó su departamento. Sin embargo, negó las acusaciones y puso en tela de juicio el propósito de la denuncia pública.

“ Ya vi esas declaraciones fuera de lugar. No voy a dar rebote a una persona que se le dio confianza de visitar mi casa y ahora no sé con qué intención sale a publicar tremenda barbaridad, y más aún mencionar a mi madre ”, arremetió.

¿Qué dijo Álvaro Pérez?

En la entrevista que ofreció al periodista Anthony Casimiro para su canal de TikTok, el exintegrante de ‘Combate’ terminó revelando que unos famosos hermanos que tienen un salón de belleza habrían intentado aprovecharse de él.

“Cuando salí de Combate y estaba buscando trabajo, unos hermanos que tienen un salón de belleza... a buen entendedor pocas palabras... yo tengo todas las pruebas y los hue... bien puestos para decirlo... iban al programa concurso ‘Todo o nada’ y fueron muy educados conmigo, muy caballeros. Les pregunté si les podía manejar sus redes sociales”, comenzó contando.

“Uno de ellos prácticamente me terminó diciendo que si me acostaba con él, me iba dar todo lo que yo quería. Me sentí muy ofendido. Prácticamente, lo mandé a la m....”, reveló para luego señalar que esta persona intentó ofrecerle disculpas.

“Cada vez que lo veo me da asco, la gente que se aprovecha de un jovencito, de una persona que te está yendo a tocar la puerta para trabajar y la pones en esa situación, creo que son unos hijos de p...”, cuestionó el periodista.