Uno de los hijos adoptivos del matrimonio roto entre Angeline Jolie y Brad Pitt, Pax Jolie Pitt, arremetió contra su padre a través de su cuenta de Instagram. En su red social lo calificó de “imbécil” y de “despreciable”. Además, lo acusa de haber destruido a su familia.

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”, escribió el joven de 19 años.

Jolie Pitt acompañó el texto con una imagen de su padre tomando el Oscar que ganó como Mejor Actor de Reparto por la cinta Once Upon A Time in Hollywood.

Al parecer, la celebridad no se llevaría del todo bien con sus hijos adoptivos tras su divorcio con la actriz. En el pasado, Zahara, hermana mayor de Pax adoptada en Etiopia en 2005, fue vista en un video durante su iniciación en la fraternidad Alpha Kappa Alpha, donde se aprecia que se presenta como Zahara Marley Jolie, omitiendo el apellido de su padre.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Extranjeros detenidos en Búnker de Pachacamac