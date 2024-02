Mientras calentaba o después de jugar, Éric Cantona siempre prendía la radio y se dejaba llevar sin imaginar que un día sorprendería a todos sus hinchas lanzándose como solista.

Así es. El mítico delantero del Manchester United decidió seguir goleando, pero ahora desde los escenarios donde desató la polémica al presentarse cantando sus tres primeros singles.

The friends we lost, Tú me dirás y I’ll make my own heaven son los tres éxitos del francés que canta en inglés y en español y que se hizo leyenda anotando casi una centena de goles con los reds.

Ahora como cantante, The king paseará su voz y su entonación por los estrados de Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Escocia y su natal Francia en su primera gira internacional.





Cantona, el DT del Jogo Bonito:

En la primera década del 2000, en medio del apogeo de una de las selecciones brasileñas más aplastantes de la historia, Éric Cantona fue el DT elegido para dirigir a los mejores jugadores de la marca Nike en comerciales de puro lujo.

Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, David Beckham, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Luis Figo y hasta un jovensísimo Cristiano Ronaldo eran algunas de las figuras que estaban bajo las órdenes del siempre polémico francés The King.





