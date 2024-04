Nuevos detalles de la tormentosa relación que se vivió entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez salen a la luz. Esta vez, la prensa aseguró que la pareja mantenía una relación abierta. Sin embargo, en esta no estaba permitido involucrar sentimientos, por lo que no podían compartir románticamente con otras personas. Así lo comentaron los conductores de el programa de YouTube ‘Chisme no like’.

Javier Ceriani, uno de los encargados del espacio, señaló que tras las continuas infidelidades del actor, este le habría contagiado una enfermedad sexual a la también actriz. Pese a ello, este no habría sido el detonante del término de la relación entre ambos sino un supuesto engaño que cometió Gutiérrez con una locutora de radio en Miami y esto fue descubierto por Levy.

“Esto habría sido el detonante de que todo terminara. Lo único que voy a decir es que la locutora de radio es muy famosa, muy atractiva, muy rubia y su nombre empieza con R”, reveló Ceriani.

La misteriosa mujer sería Roxana García, trabajadora de la radio ‘Tardes calientes’. Así lo han insinuado otros medios extranjeros debido a las características del periodista argentino.

El pasado 2 de marzo, los agentes que llegaron a la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, filmaron todo lo que ocurrió durante los minutos que permanecieron dentro de la propiedad. Ellos se hicieron presentes luego de que la actriz los llamara asegurando que el también actor había agredido a su hija.

Así se vivió este tenso momento entre la pareja:

Video de los oficiales de EE.UU. en la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Barrio King estaría detrás del asesinato en bar de Barranco