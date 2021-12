La actriz mexicana Cynthia Klitbo se encuentra muy contenta por el gran estreno de la serie “Junta de vecinos”, que fue la sensación al lograr 22 puntos de rating. En medio de esa alegría, contó que hizo lindas amistades, sobre todo con Andrés Wiese, a quien lo considera su consentido.

“Andrés Wiese es mi niño amoroso consentido, nunca había visto a un hombre de tan buenos sentimientos y buen corazón, es de mis amigos más grandes que tengo en la serie”, dijo la recordada villana de las telenovelas mexicanas.

Asimismo, Klitbo mencionó que tuvo gran afinidad con Nacho Di Marco, Karina Jordán, Miguel Iza, Sergio Galliani y Priscila Espinoza, con quienes lo pasó bien. “Son unos compañeros maravillosos, amigos que quiero mucho. Galliani es muy chistoso, Nacho es como mi hijito y Karina es una mujer muy dulce”, comentó.

Agregó que la mitad del elenco peruano la visitó en México y está muy contenta porque quedaron grandes amistades.

Mencionó que cuando grabó la comedia “Junta de vecinos”, que está bajo la producción de Miguel Zuloaga y se transmite después de “De vuelta al barrio”, no extrañó su tierra debido a que hizo una vida en este país, ya que trajo a su hija, novio, nana y sus perros.

“Me acostumbré mucho, me la pasé bien. Además, me traje casi todo, moví mi vida a otra casa”, refirió.

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

De otro lado, Cynthia Klitbo dejó un gran mensaje a todas las mujeres, ya que pertenece a grupos feministas muy fuertes en México.

“En Perú como en México es muy importante hacerlo (luchar) porque quien tiene un visión misógina no entiende lo que es la igualdad, no sabe la cantidad de feminicidios que hay en el mundo. Estos movimientos no son un capricho de las mujeres, sino estamos luchando por una emancipación en contra del maltrato, violación y abuso”, manifestó.

Sostuvo que en México sigue habiendo desigualdad con los actores. “En Televisa, las mujeres siempre hemos cobrado menos que los hombres y eso que hacemos el mismo trabajo”, acotó.

