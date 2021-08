El nombre del cantante de trap C. Tangana lanzó recientemente una nueva canción; sin embargo, este no ha sido el motivo por el que se encuentra en boca de todos. Y es que, el madrileño ha sido catalogado de machista por una fotografía con la que promociona su tema.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el intérprete español publicó una fotografía en la que aparece al lado de diversas mujeres, entre ellas Ester Expósito, a bordo de un yate. La polémica gira en torno a que la fotografía resalta el cuerpo de las mujeres en ropa de baño.

“YATE digo”, escribió C. Tangana como leyenda de su fotografía en Twitter, la misma que ha recogido decenas de comentarios que critican la temática de la imagen y el uso del cuerpo femenino para promocionar una canción.

Además, el cantante ha sido tildado de machista por esta publicación. Mientras muchos comentarios señalaban que la imagen no reflejaba la actualidad, otros señalaron que C. Tangana no es el único artista que promociona así sus canciones.

Cabe señalar que el rapero español cuenta con diversas colaboraciones musicales a lo largo de su carrera, entre las más resaltantes figuran sus trabajos con Becky G, Darell, Duki, Paloma Mami, Natti Natasha, Jorge Drexler, entre otros.

