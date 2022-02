Gilberto “Bibi” Marín , guitarrista emblemático de la agrupación mexicana Reik hace unos días reveló que su participación como “Kiko Cibrián” en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, fue una oportunidad muy rara y bizarra que le llegó y que aceptó al tratarse de su entrañable amigo Kiko Cibrián, quien también ha sido productor y co-compositor de Reik.

“Fue una oportunidad muy rara y bizarra, tanto asi que hasta la fecha sigo pensando que no soy actor, pero me echaron la llamada y me propusieron el papel en la serie, me explicaron y consideré que era una doble bendición hacerlo por tratarse de Kiko. La experiencia de grabar fue muy padre y maravillosa, y me siento agradecido que la gente haya recibido muy bien mi personaje” comentó Bibi Marín.

Bibi considera que las experiencias son para tomarlas y disfrutarlas y que si la vida le vuelve a traer mas oportunidades de actuar lo haría otra vez encantando.

Contó también que es un regalo regresar a los escenarios, porque a raíz de la pandemia solo hicieron 6 shows virtuales, ahora Perú es la primera ciudad de Sudamérica a la que viajan en el 2022 y se encuentran muy emocionados y listos para presentar el nuevo show con canciones nuevas y los hits de siempre.

A nivel personal Bibi, sintió que la pandemia fue una bendición inmensa ya que por primera vez en 15 años estuvo en casa con su familia y sentirse un miembro activo de ello y disfrutar de sus hijas y su esposa.

Estamos muy felices de poder estar en “Amor bajo las estrellas” y compartir con nuestros colegas en escenario como Camila, Kalimba, Alex Ubago y nuestro amigo Ezio Oliva y en una fecha tan especial como el 14 de Febrero para celebrar el amor en un aforo nuevo como el Jockey Club del Perú.

REIK, ha tenido dos rotundos éxitos recientemente con su dúo con Raw Alejandro y el tema “Loquita” que tiene más de 15 millones de reproducciones en Youtube, y la colaboración con Maria Becerra en “Los tragos”.

