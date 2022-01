El domingo 9 de enero se estrenó la parte 2 de la cuarta temporada de “Attack on Titan” (”Shingeki no Kyojin”) y generó gran expectativa entre sus miles de seguidores en el mundo.

Ha sido tal el revuelo por estos nuevos episodios, que algunos usuarios de las redes sociales reportaron que el sitio Crunchyroll, plataforma de animes, mangas y doramas, tuvo problemas en su servicio.

“Pero cómo te vas a caer Crunchyroll cuando se estrena #ShingekiNoKyojin”, escribió un cibernauta en la red social Twitter.

Los tuiteros también utilizaron su imaginación y crearon divertidos memes: “Yo cuando veo que no están funcionando los servidores de Crunchyroll y que aún no han subido el capítulo nuevo de Shingeki no Kyojin”.

Yo cuando veo que no están funcionando los servidores de Crunchyroll y que aún no han subido el capítulo nuevo de SNK pic.twitter.com/Ux1198EwI8 — doctora bichota | nanami mi varón (@gabilliamisreal) January 9, 2022

Todo parece indicar que Crunchyroll sufrió un colapso en su servicio por la cantidad de personas que ingresaron al sitio para visualizar los nuevo episodios de “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”).

El ingeniero que mantiene el server de Crunchyroll ahorita : pic.twitter.com/ncxGf7wu4W — dud ♡ Team Eren (@mylittletobioo) January 9, 2022

