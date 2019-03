Ariana Grande volverá a los Nickelodeon Kids' Choice Awards luego de cinco años [FOTOS]

Ariana Grande sigue cosechando éxitos alrededor del mundo y ahora volverá a una de las premiaciones en las que estuvo cuando empezó su carrera artística. La cantante será una de las invitadas especiales de los Nickelodeon Kids Choice's Awards 2019.

Ariana Grande volverá a Nickelodeon ya que está nominada en dos de las principales categorías de la premiación y figura en la lista de las seleccionadas a Artista Femenina Favorita y Canción Favorita por su éxito: “Thank U, Next”.

Este regreso marcará un hecho importante para Ariana Grande, pues será volver al inicio de su carrera artística. La cantante no estaba en esta importante ceremonia desde hace cinco años.

Además, la última vez que apareció en la gala se llevó el Premio a la Actriz Favorita por su interpretación de ‘Cat Valentine’ en la desaparecida serie juvenil “Sam & Cat” (2013), donde Jennette McCurdy dio vida a ‘Sam Puckett’.

Cabe señalar que la cantante estrenó su nuevo tema “Needy” en los iHeartRadio Music Awards. Ariana Grande no pudo asistir a la gala; sin embargo, grabó una potente interpretación de su tema y lo presentó en la ceremonia.

Actualmente, Ariana Grande, de 25 años, es una de las cantantes pop más conocidas del mundo, gracias a sus temas “7 Rings”, “Break up with your girlfriend, I’m bored”, “Thank U, Next”, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR