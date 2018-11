La cantante Ariana Grande logró un triunfo que no había conseguido una mujer desde 2015 y se ubicó en el primer lugar de la prestigiosa lista Billboard Hot 100 con el lanzamiento de su nueva canción 'Thank U, Next'.

Ariana Grande se posicionó en la cima de la lista que enaltece a los 100 sencillos más vendidos en Estados Unidos y con la que se promueve la música a nivel internacional.

Con esta distinción, la cantante logró un puesto que no ostentaba ninguna mujer desde que Adele lo consiguiera en 2015 con el conocido tema 'Hello'.

Desde 2010, el primer lugar de la lista Billboard Hot 100 solo ha sido alcanzado por seis mujeres. Brtiney Spears con 'Hold It Against Me', Kesha con 'We R Who We R', Lady Gaga con 'Born This Way', Katy Perry con 'Part of Me', Taylor Swift con 'Shake It Off ' y Adele con 'Hello'.

Ahora, Ariana Grande se suma a esta lista privilegiada que alberga los nombres de grandes cantantes y/o bandas musicales como The Beatles, Elton John, Madonna, Elvis Presley, entre otros.

A través de su cuenta de Twitter, la cantante agradeció a sus seguidores por ubicarla en el primer lugar de los Billboard Hot 100 con 'Thank U, Next', tema en el que habla de sus relaciones pasadas con Mac Miller y Pete Davidson.

yeeeeeee baby’s first number one — Ariana Grande (@ArianaGrande) 12 de noviembre de 2018

Con este nuevo sencillo, Ariana Grande superó el logro obtenido con sus temas 'Into you', que alcanzó el tercer lugar, o 'The Way' que se ubicó en el noveno puesto de la lista ‘Billboard Hot 100’.