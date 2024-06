La última encuesta de IPSOS, exclusiva para Perú21, promete marcar la pauta de las noticias que vendrán. No solo porque adelanta cuáles son las cualidades y el posicionamiento que debería tener el próximo presidente del Congreso a ojos de los encuestados. Sino también, y sobre todo, porque indica cuál es el posicionamiento que los líderes políticos deberían tener frente al gobierno de Dina Boluarte.

Un resultado que explica el clima político actual. Y que sin duda deberá ser tomado en cuenta por los precandidatos a las próximas elecciones presidenciales y municipales. Porque no cabe duda que esa campaña electoral ya empezó.





LA PRÓXIMA MESA

Un 47% de encuestados afirma que el presidente de la Mesa Directiva debe tener “liderazgo para conducir un cambio significativo que necesita el Congreso”. Este atributo es el más mencionado en respuesta múltiple con tarjeta ante la pregunta “¿Qué cualidades cree usted que debería tener el próximo presidente del Congreso para recuperar la confianza de los ciudadanos en esta institución?”. Le sigue un 39% que exige “integridad en su trayectoria (honestidad, ética)”, un 33% que reclama “cercanía y empatía con la ciudadanía”, un 28% que pide “vocación de servicio”, un 24% que solicita “trayectoria de trabajo” y un 21% que quiere “independencia de intereses particulares o presiones políticas”. Un 2% señala otras bondades. Y un 3% no precisa.

“Las cualidades son las que uno espera, yo diría que con bastante sentido común”, acota Alfredo Torres, Presidente Ejecutivo de IPSOS Perú. “Un presidente del Congreso debería tener liderazgo”, agrega. “Y esperaríamos, en el mundo ideal, que sea una persona íntegra, con empatía y vocación de servicio”.









UN CONGRESO NEUTRAL

Para Torres, el segundo cuadro resulta más novedoso. Según los cálculos, el 64% de los encuestados cree que el próximo presidente del Congreso debería ser neutral. Un 23% cree que éste debería ser un aliado del gobierno. Y solo un 9% sugiere que el próximo presidente del Congreso tendría que ser de oposición. Un 4% no precisa. “Es interesante ver que la gente quiere que el próximo presidente del Congreso sea neutral”, destaca el analista político. “Si bien hay una gran desaprobación respecto del gobierno, eso no lleva a demandar un Congreso de oposición”, desarrolla. “Entienden que eso sería un Congreso obstruccionista, lo que hemos vivido en otras épocas y tampoco es bien visto por la ciudadanía. La gente quiere que sea neutral, que apoye lo bueno y se oponga a lo malo, que tenga un sentido de responsabilidad y actúe con tecnicismo.” Este pedido de neutralidad no varía significativamente entre Lima (69%) y el interior del país (62%).

El fantasma del constante choque entre Ejecutivo y Legislativo de los últimos años aún sigue presente en la memoria colectiva peruana, a juzgar por este estudio de opinión elaborado el 20 y 21 de junio del 2024, con una muestra de 1193 personas en zonas rurales y urbanas, con un universo de hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioecnómicos, y un margen de error de +- 2.8%.

ALIADOS DEL GOBIERNO

“La pregunta más interesante es la última, donde se ve que Keiko Fujimori, César Acuña y Rafael López Aliaga son percibidos en este momento como aliados del gobierno”, se explaya el Presidente Ejecutivo de IPSOS Perú. Según el cuadro, Fujimori (49%), Acuña (48%) y López Aliaga (42%) son vistos en su mayoría como aliados del gobierno de Dina Boluarte. Solo una minoría cree que Fujimori (19%), Acuña (13%) y López Aliaga (18%) son de oposición o neutrales (19%, 24% y 22%, respectivamente).

“Ellos tienen bancadas en el Congreso”, precisa sobre el alcalde de Lima, el gobernador de La Libertad y la lideresa del fujimorismo. “Se les ha pasado un poco la mano. Eso es perjudicial para los tres y para sus partidos. Porque junto con el desgaste del gobierno, esas actitudes de aliados los van a llevar también a un desgaste como alternativas, tanto a ellos como a sus partidos.”

Conforme los partidos se inscriban y las listas de candidatos se armen, la atención de la opinión pública se dirigirá hacia las alternativas de gobierno. Y posibles críticos del actual status quo, presidenta Dina Boluarte incluida.

“Lo que podría pasar es que estos tres políticos, conscientes de que esto no les conviene, comiencen a ponerse un poco más críticos hacia el gobierno el próximo año”, prevé el analista. “El 2025 tendremos un presidente del Congreso que podría terminar siendo Presidente de la República, en la medida en que a partir de abril del 2025 se convocan las elecciones del 2026″. Un escenario que anuncia la probable debilitación del sostén parlamentario del gobierno. E incluso una posible vacancia presidencial, ante la imposibilidad de cerrar el Congreso.

EL FACTOR ANTAURO

A diferencia de los tres líderes mencionados, Antauro Humala sí se ubica claramente en la orilla opuesta a Dina Boluarte. Un 40% de los encuestados cree que es de oposición al gobierno. “Es interesante ver que Antauro Humala sí está ocupando ese espacio de oposición que está un poco desierto, porque los líderes de las principales bancadas del Congreso son vistos como aliados”, dice Torres. Solo 19% cree que Antauro es neutral. Y 22% considera que es aliado del gobierno. 19% no precisa.

El vacío político de la oposición solo lo está llenando el radical Antauro Humala. Un llamado de atención a quienes pretenden ser una alternativa al 2026.