Bill Cobbs, el veterano actor con más de cinco décadas de trayectoria en Hollywood, ha fallecido a los 90 años, según informó TMZ. Chuck I. Jones, publicista del actor, confirmó que Cobbs murió la noche del martes en su residencia en Riverside, California. No se han dado detalles sobre la causa de su muerte.

Cobbs deja una extensa y memorable carrera en cine y televisión. Uno de sus papeles más recordados en el cine fue el de Bill Devaney, miembro del equipo de Whitney Houston en la icónica película ‘El guardaespaldas’, donde compartió pantalla con Kevin Costner. En televisión, Cobbs destacó con su interpretación del reverendo James Sr. como invitado especial en la serie “The Sopranos”.

“Como pareja querida, hermano mayor, tío, padre sustituto, padrino y amigo, Bill celebró recientemente y con alegría su 90 cumpleaños rodeado de sus seres queridos”, escribió uno de los parientes de Cobbs en redes sociales.

El mensaje continuó: “Como familia, nos consuela saber que Bill ha encontrado la paz y el descanso eterno con su Padre Celestial. Pedimos sus oraciones y aliento durante este tiempo”.

La partida de Bill Cobbs deja un vacío en la industria del entretenimiento y en el corazón de quienes lo conocieron y amaron. Su legado artístico perdurará a través de sus numerosas actuaciones y su impacto en la comunidad de Hollywood.





¿Quién fue Bill Cobbs?

Nacido el 16 de junio de 1934 en Cleveland, Ohio, Wilbert Francisco Cobbs, conocido como Bill Cobbs, ha recorrido un camino extraordinario que lo llevó de servir en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a convertirse en un reconocido actor en Hollywood. Su historia es un testimonio de perseverancia y pasión por el arte escénico.

Después de graduarse de East Tech High School, Cobbs dedicó ocho años de su vida a la Fuerza Aérea. Durante este periodo, descubrió su talento y amor por la comedia stand-up, una experiencia que marcó el inicio de su interés en el entretenimiento. Al concluir su servicio militar, Cobbs exploró diversas carreras, incluyendo un puesto en IBM y la venta de automóviles, antes de decidirse a perseguir su verdadera vocación.

A los 36 años, Cobbs se mudó a Nueva York en busca de oportunidades en el teatro. Encontró un hogar artístico en la comunidad teatral, donde se formó junto a figuras destacadas como Ossie Davis, Ruby Dee, Adolph Caesar y Moses Gunn. Su talento y dedicación le permitieron unirse al elenco de producciones off-Broadway como “Ride a Black Horse” en 1971 y “Black Visions” en el Joseph Papp Public Theater.

El debut cinematográfico de Cobbs llegó en 1974 con un pequeño papel en “The Taking of Pelham One Two Three”. Aunque su inicio en el cine fue modesto, esto marcó el comienzo de una carrera prolífica en Hollywood. Cobbs se destacó por sus actuaciones en clásicos del cine y la televisión, participando en películas populares como “De mendigo a millonario” (1983), “Cotton Club” (1984), “El color del dinero” (1986) y “La fortaleza del vicio” (1991).

En 1993, Cobbs dejó su huella en el género de ciencia ficción con su participación en “El demoledor” y en el cine familiar con “Buddy: el perro superestrella”, donde interpretó al entrenador que permitía al perro jugar baloncesto. Su versatilidad actoral se evidenció nuevamente en 2006, cuando interpretó a Reginald, el guardia de seguridad próximo a retirarse, en “Una noche en el museo”, repitiendo este personaje en la secuela de 2014.

Cobbs también dejó su marca en la televisión, participando en series como “The Slap Maxwell Story”, “The Drew Carey Show”, “The Gregory Hines Show” y “Star Trek: Enterprise”, donde interpretó al Dr. Emory Erickson, el inventor del Transportador. Además, tuvo apariciones memorables en “Los Soprano”, “Six Feet Under” y “Sí, mi vida”.

La trayectoria de Bill Cobbs alcanzó un hito importante en 2020, cuando ganó un premio Daytime Emmy a la mejor actuación limitada en un programa diurno por su interpretación del Sr. Hendrickson en la serie infantil “Dino Dana”. Este reconocimiento coronó una carrera llena de logros y contribuciones significativas al mundo del entretenimiento.

Reconocido por papel en "El guardaespaldas", Bill Cobbs dejó de existir a los 90 años de edad (Foto: AFP)

