Aracely Arámbula y Fernando Colunga han alborotado a sus fans tras reunirse 20 años después de protagonizar la telenovela “Abrázame muy fuerte”. Los actores mexicanos se vieron las caras en el festival de cine de República Dominicana ‘Cana Dorada’ y se mostraron muy felices de volver a juntarse como en los viejos tiempos.

La protagonista de “La Doña 2” acudió como invitada y ambos posaron muy sonrientes ante los fotógrafos y en un selfie que tomó la actriz dejó en claro que entre los actores existe una buena relación a pesar de ponerle fin a su relación hace muchos años atrás.

Ambos fueron pareja hace muchos años pero según Gustavo Adolfo Infante su amor acabó cuando Aracely se enamoró del padre de sus dos hijos, Luis Miguel.

La relación terminó pero el respeto y el cariño se mantuvo y este bonito reencuentro así lo demuestra.

Pero una de las ideas que ha venido a la cabeza de todos sus seguidores es recordar como se veían Fernando Colunga y Aracely Arámbula hace 20 años y aquí te mostramos el antes y ahora de los actores.

EL ANTES Y AHORA DE FERNANDO COLUNGA Y ARACELY ARÁMBULA

ARACELY ARÁMBULA

Aracely Arámbula empezó su carrera a los 20 años y participó en varias telenovelas, pero no fue hasta 1997 que fue convocada para ser parte del elenco de “Soñadoras” e interpretó a la recordad ‘Jacqueline de la Peña’.

Esta producción se sumó mucha popularidad a la actriz que en ese momento se volvió muy solicitada y en el año 2000 fue la protagonista de la telenovela “Abrázame muy fuerte” y compartió roles con Fernando Colunga.

Fernando Colunga y Aracely Arámbula protagonizaron la telenovela "Abrázame muy fuerte" en el año 2000 (Foto: Televisa)

Luego vinieron más producciones como “Vías del amor”, “La patrona”, “El señor de los cielos” y desde el 2016 que interpreta a “La Doña”.

No cabe duda que la actriz ha sufrido muchos cambios de look para sus innumerables papeles que ha tenido bajo el brazo. Con el paso de los años, la actriz ha sabido mantener su cuerpo bien trabajo y sin duda su belleza que es inigualable.

FERNANDO COLUNGA

Fernando Colunga siempre será catalogado como el mejor galán de las telenovelas mexicanas de la década de los 90. Sus interpretaciones como Luis Fernando de la Vega en ‘María la del Barrio’ o Carlos Daniel Bracho en ‘La Usurpadora’ lo convirtieron en uno de los actores más cotizados de la televisión mexicana.

Fernando Colunga se convirtió en un de los actores más cotizados de la década del 90 y actualmente no ha perdido su popularidad (Foto: Televisa)

Si bien actualmente el actor no se encuentra en ningún proyecto televisivo, a sus 51 años sigue siendo un hombre que no pasa de moda. Sin duda, los años han pasado sobre el intérprete, pero a pesar eso sigue manteniendo su estilo característico.

Hace poco habló sobre su alejamiento de la actuación y aseguró que no le afecta en nada que ya no lo llamen para papeles protagónicos y entendía a la perfección que llega un momento en que ya no puede actuar como un joven.

