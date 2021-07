Ha pasado un año y medio desde el inicio de la pandemia de coronavirus (COVID-19) y algunos personajes del espectáculo mexicano siguen negándose a la vacuna. Una de ellas es Aracely Arámbula.

La actriz comentó recientemente que no se ha vacunado ella, ni sus hijos y que no lo hará, pues se “cuida bastante” de no exponerse al virus.

“No, no, todavía no estoy vacunada porque aún no tengo la edad para vacunarme”, señaló a la presa en todo de broma. La ex pareja de Luis Miguel estuvo en Acapulco para el lanzamiento del programa de YouTube “Do It” de Cynthia Coppelli.

“Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor y queremos esperarnos un poquito, por lo pronto estamos cuidando mucho el sistema inmune”, añadió.

Cabe señalar que Arámbula no es la única celebridad mexicana que se ha manifestado en contra de las vacunas contra el coronavirus. Patricia Navidad ha confesado en varias ocasiones su negativa.

“Una vacuna es un derecho, lo toma quien quiere, no es una obligación. Y también es un experimento y eso lo han dicho desde las ONGs hasta las autoridades”, sentenció.

