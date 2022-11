Antonio Banderas interpretará “un papel muy pequeño, casi un cameo” en la película “Indiana Jones 5″, cuyo estreno está previsto para el 30 de junio de 2023, avanzó este martes el actor español en una entrevista con Collider, un portal digital especializado en cine.

”Mi papel es muy pequeño, casi un cameo. Es solo un amigo de Indiana Jones al que busca porque necesita algo de él en la trama. Mi aparición dura muy poco tiempo”, concretó Banderas, quien añadió que igualmente está “muy contento” de formar parte de una saga que “ya es historia del cine”.

Su fichaje por la icónica franquicia de acción y aventuras se anunció el año pasado, cuando la fecha de estreno aún estaba prevista para julio de 2022.

Quince años después de “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, la cinta supone el regreso de Harrison Ford en la piel del mítico arqueólogo junto a un reparto principal integrado por otras figuras como Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson o Thomas Kretschmann.

Banderas consideró que Harrison es “un caballero dentro y fuera del plató”: “Tengo que decir que me lo pasé muy bien con Harrison. Compartí algunas cenas con él y un poco de tiempo juntos y... ¡qué caballero!”.

”Indiana Jones 5″, sin título oficial y cuyo argumento aún no ha sido desvelado, será la primera película de la saga que no estará dirigida por Steven Spielberg, quien esta vez se encargará de la producción auspiciado por el estudio Lucasfilm (The Walt Disney Company). James Mangold será quien dirija la cinta a partir de un guion que escribió junto a Jez Butterworth y John-Henry Butterworth.

Además, se volverá a contar con el compositor John Williams para crear la banda sonora de esta película cuya canción “Helena’s Theme” ya fue adelantada el pasado 4 de septiembre durante uno de sus conciertos veraniegos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles (Estados Unidos).

La quinta entrega será la última aventura de Indiana Jones en la gran pantalla, pero la plataforma Disney+ ya está desarrollando una serie paralela que se basaría en la ahijada del célebre arqueólogo, Helena, quien tomaría el relevo como nueva protagonista.

VIDEO RECOMENDADO

Jazmín Pinedo a punto de graduarse de la universidad: “Muchas tareas”

Jazmín Pinedo a punto de graduarse de la universidad: “Muchas tareas, estoy amaneciéndome”