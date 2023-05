La actriz Jazmín Beccar Varela, recordada por su papel de Luján Linares en telenovela juvenil Rebelde Way, se convirtió en madre junto a su novia Sofía Accattoli, quien es su pareja desde hace tres años.

La artista de 37 años de edad utilizó su cuenta de Instagram para compartir tiernas imágenes del nacimiento de su hija Simona.

“Y antes de lo esperado y de la manera más taurina que podías hacerlo, llegaste al mundo. Obstinada, segura y hambrienta”, comenzó la actriz quien ya era mamá de Tito, quien es fruto del romance con su exnovio Franco Stivala.

La exRebelde Way expresó su felicidad por agrandar su familia y continuó posteando fotos del parto de su pareja. La publicación causó la rápida reacción de sus seguidores y ya cuenta con más de 40 mil me gusta.

“Nuestra polaquita amada, no podemos creer que ya estés con nosotras. Con tu mamá nos miramos y no podemos creerlo. ¿Entendes que ya está acá? ¿Entendes que tenemos una hija? Si, claro que lo entendemos y no podemos más de felicidad. Viniste en un momento muy lindo de nuestra vida, en el que decidimos disfrutar todo, elegir todo y vivir a pleno todo lo que elijamos”, señaló Jazmín Becca.





Jazmín Beccar Varela fue mamá con ayuda de la tecnología:

En noviembre del 2022, la recordada Luján Linares contó en una entrevista con Teleshow que ella y su pareja se convertirían en madres gracias a una inseminación artificial.

“Nosotras lo que hicimos fue la inseminación artificial, que básicamente es estimular los óvulos de Sofi, preparar bien el útero y a partir de ahí, se hizo una transferencia de espermatozoides donados, por un donante que nosotras buscamos. Los espermatozoides se pasan con una jeringa al útero de Sofi y ahí es como si fuese un sistema natural, hay que esperar que un espermatozoide traspase el camino y un óvulo lo agarre y se transforme en un embrión”, explicó en ese entonces.