La hermana de Rosa Fuentes rompió su silencio y habló para el programa ‘América Hoy’ a fin de dar sus descargos, luego de ser acusada por Jossmery Toledo de haberla agredido en un conocido centro comercial.

Kiara Fuentes no negó haber lanzado insultos a la expolicía, sin embargo, aseguró que fue la exchica reality quien habría estado acosando a Paolo Hurtado y lo siguió por varios establecimientos comerciales pese a que se encontraba junto a sus dos hijos de 10 y 2 años de edad.

Según consideró, la influencer habría estado buscando el momento preciso para acercarse al jugador del Cienciano, posiblemente para encararle algunas cosas luego de denunciarse mutuamente.

“Pienso yo que ella ha estado esperando el momento para poder encontrarlo a él solo, para hablarle a él solo. Y qué casualidad que justamente en el estacionamiento, cuando ya nos retirábamos, ella se apareció y mi sobrino, el mayor, se dio cuenta de lo que estaba pasando y reaccionó. Definitivamente ella lo está persiguiendo a él, de repente lo quiere encontrar solo para que le diga muchas cosas a él en su cara”, sostuvo la joven.

En otro momento, la hermana de Rosa Fuentes justificó su violento actuar asegurando que Jossmery Toledo se burló de sus sobrinos, quienes entraron en una crisis de llanto al reconocerla.

“Mi sobrino se puso a llorar, se tocó de nervios, estaba gritando, hablando cosas de su mamá. (…) No puede ser que ella de una manera burlona lo mira al bebe y que se ría… es por eso que yo me he indignado y me he acercado a decirle las cosas que se le tenía que decir a ella en su cara”, aseveró Kiara Fuentes.