Jossmery Toledo habló para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y reafirmó haber sido víctima de agresión por parte de la hermana de Rosa Fuentes en las afueras de un conocido centro comercial.

“Yo estoy con miedo porque nunca me ha pasado este tipo de situaciones. No puedo estar tranquila. Este tipo de agresiones ya no debe existir aquí, me parece incómodo porque no puedo caminar libremente. Me parece muy bajo que estemos llegando a este nivel de agresiones. Yo voy a poner mi denuncia y espero que las autoridades me dan las medidas de protección porque no las estoy pidiendo por las puras”, sostuvo la modelo evidentemente indignada.

La influencer también decidió desmentir a Kiara Fuentes y negó haber perseguido a Paolo Hurtado por varios establecimientos como aseguró su excuñada. Asimismo, aseguró que el altercado se produjo apenas se estacionó en el parqueo VIP del centro comercial.

En ese sentido, Jossmery Toledo aseguró que pedirá las grabaciones de las cámaras de seguridad para demostrar que no intentó hostigar al ‘Caballito’ Hurtado cuando se encontraba paseando junto a sus hijos.

“No quisiera tener contacto con esas personas violentas, no es lógico que pida garantías y luego estar de espía, además la gente me grabaría. Estoy en contra de la violencia y menos cuando involucra a menores de edad”; sostuvo la influencer.

Le responde a Samuel Suárez:

Jossmery Toledo también le envió un extenso mensaje a Samuel Suárez, creador de Instarándula, y aseguró que en ningún momento acosó a Paolo Hurtado y a sus hijos, como se le acusa.

“Yo estaba compartiendo con mi prima un día de spa. No sé cuál es su auto, ni me importa saberlo. Lamentablemente coincidimos en el estacionamiento. Apenas me estaciono y ni apago mi auto se acercan a agredirme, insultándome. Las pruebas se mostrarán. Es una vía pública y tu puedes ir donde quieras, yo no comparto la violencia”, contó la exintegrante de ‘Esto es Guerra’.