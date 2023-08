Lo negó todo. El esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, conversó con las cámaras de ‘Amor y Fuego’ tras su reciente ‘ampay’ con la joven Mariana de la Vega, con quien se le vio salir de un conocido hotel el pasado 18 de julio.

El deportista asegura que no tiene ninguna relación paralela a su matrimonio con la joven con quien dice que solo comparte su pasión por el deporte. Añade que ambos ingresaron al hotel para ir al gimnasio del establecimiento.

“A ese gimnasio voy más de 5 años, soy un deportista, Mariana es una amiga que no tiene nada que ver en esta historia simplemente fue a hacer deporte ese día”, señaló la pareja de la esmiss Mundo.

“Si quisiera hacer algo a escondidas no iría al Westin donde hay cámaras. no hay nada que ocultar. los temas de familia se resuelven en familia, así que no estamos yendo de viaje todos muy contentos”, explicó visiblemente relajado.

“He ido con muchos amigos y amigas solo a hacer deporte. La chica (Mariana) estuvo en matrimonio, es la ex de un amigo mío y la verdad no hay nada absolutamente nada con ella”, agregó.

¿Qué dijo Mariana de la Vega?

“El mediocre no tiene voz, es un eco. El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquél que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio”, escribió la joven a través de su cuenta de Instagram.

