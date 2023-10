Gustavo Bueno tiene seis décadas en la actuación. El papel que consolidó su carrera fue el de teniente Gamboa en La ciudad y los perros, pero sus apariciones en las producciones peruanas son innumerables. Ahora es protagonista de La erección de Toribio Bardelli, que se estrena este 26 de octubre.

Pronto lo veremos protagonizando la película La erección de Toribio Bardelli...

A Adrián lo conozco bastante tiempo, me habló de este proyecto hace 4 años. Quería hacerlo conmigo, que soy muy amigo de su padre, Edgar. He visto sus trabajos y me encantaron. Es una comedia un poco negra. El papel era de mucho riesgo, pero muy fascinante. Cada uno de los personajes tiene un estigma encima. Es una película muy distinta a lo que habitualmente ven, muy divertida y patética; a la vez, con un muy buen elenco.

Es una de las películas que buscará competir en los premios Oscar.

Son como 90 películas que se presentan. Es bueno que el Perú la haya elegido para tener presencia en esa preselección. La competencia es muy fuerte.

Tiene seis décadas de carrera, ¿cuál considera que ha sido su papel más importante?

He hecho varios papeles que me han agradado. Las tres últimas películas que he hecho me han encantado. Además de la de Adrián Saba, Astronauta, la ópera prima de Paul Vega, que aún no se estrena; y La decisión de Amelia. Históricamente, un papel muy importante que desarrollé fue en La ciudad y los perros, pero mi película preferida por su importancia histórica es La boca del lobo.

Me comentó que hace poco un periodista le dijo que eligió la carrera gracias a una de sus actuaciones…

Esas son las cosas gratas que tiene el cine. De repente viene alguien, te dice “a raíz de tu película tomé ciertas decisiones”. Es muy emocionante oír eso porque lo que estás haciendo en realidad es una ficción, pero si la ficción está bien realizada, ese es el efecto. Ahora, el cine se ve amenazado por una serie de personas ignorantes que por razones puramente ideológicas y sin sentido se van contra las producciones peruanas. La ley del cine peruano no es la más perfecta, pero es una ley que incentiva al cine.

¿Hubo alguna reunión entre los cineastas y los congresistas que impulsan esa iniciativa?

Jamás han cruzado palabra con alguno. Son totalmente marginales a eso, pero se atreven a tomar decisiones para las cuales evidentemente no están preparados intelectualmente ni informados técnicamente.

GUSTAVO BUENO ACTOR

Hay voces que señalan que las películas más populares no tienen un buen argumento y parecen más una tanda comercial por la excesiva publicidad, ¿está de acuerdo?

Pero hay argumentos serios. Acabamos de hacer Astronauta y Tondero tiene obras basadas en novelas de autores conocidos peruanos. Hace comedias también. Era una forma de empezar a autofinanciarse, pero ahora están haciendo relaciones con otros países para hacer cosas también importantes. Así que no se puede decir que estén dedicados exclusivamente a esto o tengan esa tendencia, hay necesidad de hacer cosas que conecten con el público masivo, pero eso sucede en toda la cinematografía del mundo. Siempre van a primar las comedias en el gusto de la gente, pero se están haciendo otros géneros y eso es importante.

¿Qué le diría a la gente que cree que hay argolla en el cine peruano?

Que es una tontería. ¿Dónde está la argolla? Miren la cantidad de actores y directores que hay en las películas, mujeres estupendas como Ani Alva Helfer. Entonces, yo no veo que haya alguna argolla. El cine regional está ahí, campante, también.

Tal vez porque puede parecer que los mismos actores están en las películas más comerciales.

Bueno, hay actores que se identifican con un género y son muy queridos, ¿por qué no aprovecharlos? La amistad que tengo con Pancho (Lombardi) ha hecho que hagamos muchas películas juntos, pero ha trabajado con un montón de actores. Probablemente, te sientes más cómodo trabajando con tal o cual actor o director, pero creo que el universo es bastante variado y a cada rato se incorpora más gente.

¿Cree que las plataformas de streaming están acabando con el cine?

Son dos elementos distintos, pero, evidentemente, las plataformas perjudican a todo el cine, no solo del Perú. Le resta público, la gente espera verla en plataforma y no ir al cine. Más bien, hay una cosa que me preocupa, en la mayoría de salas todas las películas se exhiben dobladas, eso me parece un crimen. No hay como escuchar a un actor o una actriz en su idioma original.

¿Las sagas como Asu mare le hacen daño al cine peruano?

No, solo que cumplen su ciclo. A Tondero le sirvió para solidificarse. Como Django fue importante para hacer La Soga, que ahora es muy prolífica. No está mal si eso te ayuda a producir otras películas distintas. El cine peruano ha madurado, hay muy buenas producciones.

Yvonne Frayssinet me comentó que la confundían con su personaje en Al fondo hay sitio y le pedían dinero constantemente. ¿Le ocurre lo mismo?

Más que con don Gil, me identifican como militar. Siempre me dicen “qué me mira, cadete”, me saludan así. Es más fuerte eso que el mismo don Gilberto, a pesar de la emisión diaria.





