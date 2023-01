Tras conocerse la dura situación en la que se encuentra el exfutbolista Horacio ‘La Pepa’ Baldessari, fue invitado por Andrés Hurtado a su programa, en el cual se le brindó una gran ayuda para poder sobrellevar esta complicada etapa de su vida, recordando también parajes de años anteriores en donde vivió una situación similar.

Así lo indicó el propio ‘Chibolín’, cuando contó en su programa un duro momento que le tocó vivir: “No teníamos qué comer, nos moríamos de hambre, ocho de la noche y no habíamos almorzado. Saqué el televisor de mi casa y se lo vendimos al primer taxista que pasó”.

El conductor de “Sábado con Andrés”, se dirigió, además, a la Superintendencia de Migraciones para que ayude al popular exfutbolista a que regrese a su natal Argentina.

“Le pido que nos dé una cita el lunes o martes para explicarle el tema de nuestra ‘Pepa’ y el tema puntual es que en los últimos días de su vida desea ir a Argentina”, expresó ‘Chibolín’.

Ciro Castillo le ofrece trabajo

Posteriormente, se anunció que un invitado especial buscaría apoyarlo en este duro momento. “El señor Ciro Castillo, a través de Carlitos Valdivia, me mandó mil dólares para ti, de su corazón, de su cariño, pero no solo eso, hay algo más”, indicó Hurtado.

“Tú sabes qué es ser un padre como yo, tú sabes lo que es perder un hijo como Ciro... pues él quiere adoptarte para que colabores con la región Callao”, añadió antes de hacer ingresar a su set a Ciro Castillo.

Así pues, el gobernador regional, que incursiona en la política, se comprometió a darle trabajo a Baldessari para que incentive a los jóvenes de su región en el deporte.





La ‘Pepa’ Baldessari regresa a Argentina

Andrés Hurtado prometió cumplirle un sueño al exfutbolista, tras enterarse de la difícil situación económica que atraviesa. En medio de la conversación, aseguró que la pasará mal cuando tenga que abandonar el Perú, pues planea regresar a su natal Argentina.

La ‘Pepa’ agradeció el cariño de la gente y tuvo también bonitas palabras para su antiguo club, Sporting Cristal. “Por un contrato de cuatro meses me quedé, siento que me abren las puertas de Cristal, me enamoré tanto que no lo veo como que la pasé como jugador. Soy un hincha más, mi piel se va tornando cada vez más celeste. La respuesta que tuve de mi gente de Cristal es impresionante. La gente me quiere, he recibido llamadas de gente de Universitario, de Alianza, la gente me quiere como persona, sin importar el color de la camiseta”, dijo conmovido.

“Me voy a mi pueblo, a San Francisco. Ya tengo 64 años, el techito que me dejó mi viejita y a terminar mi vida allá porque ya a los 64 la vida no te da mucha revancha tampoco”, añadió en su momento el exjugador de Sporting Cristal.