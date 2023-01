Netflix es la plataforma de streaming por excelencia. Cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. Este crecimiento no es producto del azar, ya que la popular empresa de entretenimiento estadounidense maneja un catálogo con los más diversos y mejores contenidos. Y los K-dramas no son la excepción.

De esta manera, las series coreanas están de moda en Netflix, sobre todo después del enorme éxito de ‘El juego del calamar’. El catálogo también incluye películas con títulos originales de k-dramas, como llaman a los dramas producidos en Corea del Sur.

En esta guía recopilamos las más recientes, las que se sumaron en los últimos meses y que los fanáticos de las series coreanas en Netflix no pueden dejar pasar.

El monstruo de la vieja Seúl









Elenco: Park Seo-jun, Han So-hee, Claudia Kim, Kim Hae-sook, Cho Han-cheul, Wi Ha-jun

Una serie de intriga con monstruos ambientada a mediados del año 1945 —uno de los más oscuros de la historia de Corea—, sobre dos jóvenes que intentan sobrevivir mientras enfrentan a un monstruo nacido de la codicia humana. Park Seo-jun y Han So-hee, dos de los mayores talentos de Corea, se unen por primera vez para esta serie. Park Seo-jun, conocido por Itaewon Class y ¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?, regresa para interpretar a Jang Tae-sang, el hombre más rico de Seúl y dueño de una casa de empeño. Han So-hee, quien ya tiene una importante presencia artística gracias a las series de Netflix Aun así y Mi nombre, se transforma en Yoon Chae-ok, una detective infame por su capacidad de encontrar a cualquier persona, viva o muerta. La guionista Kang Eun K, de Dr. Romántico, y el director Chung Dong-yoon, de La liga de los sueños, estarán a la cabeza de esta megaproducción.





La gloria: Parte 2









Elenco: Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon, Yeom Hye-ran, Park Sung-hoon, Jung Sung-il

‘La gloria’ es una serie de Netflix que cuenta la historia de una mujer quebrada por la violencia escolar —quien ha dedicado su vida a tejer una delicada red de venganza— y de las personas que caen en su trampa. La serie, anunciada con gran entusiasmo, es un proyecto que unió a la ya aclamada guionista Kim Eun-sook, al director maestro del género An Gil-ho y a un elenco lleno de estrellas que lidera Song Hye-kyo. La parte 1 recibió excelentes críticas por su desarrollo dramático y actuaciones llenas de pasión, y hasta se posicionó en el primer puesto en el Top 10 global de TV de habla no inglesa en la primera semana de enero, por lo cual aumentaron las expectativas por la parte 2. La gloria: Parte 2, es un retrato hermoso e implacable del final de los autores de violencia estudiantil liderados por Yeon-jin, quienes caen uno tras otro en la trampa de Dong-eun. Su poderoso mensaje, que genera emociones de ira justiciera, empatía y solidaridad, resonará emocionalmente en el público de todo el mundo.





¡Doona!









Elenco: Suzy, Yang Se-jong

¡Doona! Es la historia de un romance que nace en una casa para estudiantes cuando Won-joon, un universitario promedio, conoce a Doona, una exestrella del K-pop. La serie está basada en un webcómic que se hizo famoso por retratar un romance con una exestrella del K-pop y por su delicada descripción de las emociones que le dan vida a esta historia. Suzy, considerada por muchos como la actriz ideal para el papel por su experiencia como estrella del K-pop y su belleza, tiene una química increíble con Yang Se-jong, reconocido por interpretar cada personaje en su carrera con una vitalidad sin par. La serie está dirigida por Lee Jung-hyo, que también dirigió Aterrizaje de emergencia en tu corazón y El amor es un capítulo aparte. Tras la sensación de Aterrizaje de emergencia en tu corazón, el director Lee Jung-hyo ahora presenta un hermoso e incipiente romance entre veinteañeros.





Black Knight









Elenco: Kim Woo-bin, Song Seung-heon, Kang You-seok, Esom

Ambientada en el año 2071, donde la gente depende de los respiradores debido a la extrema contaminación del aire, Black Knight es una serie de Netflix que sigue a 5-8, un legendario repartidor con extraordinarias habilidades de combate, que se encuentra con Sa-wol, un chico que sueña con seguir sus pasos, pues convertirse en repartidor es la única esperanza para los refugiados en este mundo. Basada en un popular webcómic, la serie describe un mundo en el que solo el 1 % de la raza humana ha sobrevivido y ha establecido una estricta estratificación social en las tierras desiertas de la península coreana, donde los repartidores desempeñan un papel crucial en una sociedad que dejó de funcionar correctamente. El actor Kim Woo-bin interpreta a 5-8, un repartidor legendario e inigualable, mientras que Song Seung-heon encarna a Ryu Seok, el único heredero del Grupo Chun-myung, que controla el mundo mediante la comercialización de oxígeno. Sa-wol, un chico refugiado que aspira a convertirse en repartidor y que admira a 5-8, está interpretado por Kang You-seok, que ha ido ampliando su rango como actor gracias a sus papeles en Arrancar y Una vez más y le inyecta energía nueva a la serie. La serie está dirigida por Cho Ui-seok, famoso por contar historias muy bien ensambladas, por su sofisticada cinematografía y por la acción catártica a través de sus obras, entre las que se incluyen Master, Vigilancia extrema y The World of Silence.





Tu tiempo llama









Elenco: Ahn Hyo-seop, Jeon Yeo-been, Kang Hoon

‘Tu tiempo llama’ es una serie romántica donde Jun-hee, quien extraña a su novio fallecido un año atrás, regresa en el tiempo a 1998 para conocer a Si-heon, un hombre idéntico a su novio. La serie pasó de inmediato a las primeras planas tras su anuncio como la nueva versión de Algún día o un día, un clásico romance taiwanés. Ahn Hyo-seop —que previamente protagonizó Propuesta laboral; Treinta, pero aún diecisiete, y Dr. Romántico 2— interpreta el papel doble del novio de Jun-hee, Gu Yeon-jun, y del hombre que se parece a él en 1998, Nam Si-heon. Jeon Yeo-been —de la serie de Netflix Anomalías, la película de Netflix Noche en el paraíso y de series como Vincenzo— regresa como Han Jun-hee y Kwon Min-ju. Jeon Yeo-been interpreta con sutileza a dos personajes que tienen apariencia idéntica, pero personalidades completamente diferentes. Kang Hoon, la novel estrella de La manga roja y Las hermanas, interpreta a Jung In-gyu, un chico de 18 años de corazón puro que se debate entre la amistad y el amor después de descubrir que Min-ju, la chica que le gusta desde hace tiempo, está enamorada de su mejor amigo Si-heon.





La canción de los bandidos









Elenco: Kim Nam-gil, Seo hyun, Yoo Jae-myung, Lee Hyun-wook, Lee Ho-jung

Una aventura de acción ambientada en la tumultuosa era de la colonización japonesa de Corea, que narra las andanzas de un grupo que, por diversas razones, termina en la tierra sin ley de Gando y se une para proteger a Joseon y a sus habitantes. Las expectativas son altas en este intenso drama que progresa mientras grupos con diferentes intenciones —tropas japonesas, el Ejército Independentista Coreano, mercenarios, bandidos y migrantes de Joseon— se enfrentan en la región sin autoridad de Gando durante la década de 1920. El guionista Han Jung-hoon y el director Hwang Jun-hyuk se unen nuevamente en La canción de los bandidos, tras deleitar al público con proyectos anteriores llenos de acción y drama espectaculares, como Bad Guys: Vile City y Escuadrón 38.





D. P.: El cazadesertores - Temporada 2









Elenco: Jung Hae-in, Koo Kyo-hwan, Kim Sung-kyun, Son Suk-ku, Ji Jin-hee, Kim Ji-hyun

‘D. P.: El cazadesertores’ es una serie de Netflix que sigue a Jun-ho y Ho-yeol, de la Unidad de Cazadesertores de las Fuerzas Armadas coreanas, a medida que descubren realidades ajenas a ellos en sus persecuciones de diversos desertores militares. La temporada 1 de D. P.: El cazadesertores recibió grandes elogios de la crítica por su crítica social y su resonancia con diversos públicos. La muy esperada temporada 2 llega nuevamente de la mano del director Han Jun-hee y los mismos actores principales, entre ellos Jung Hae-in y Koo Kyo-hwan, quienes interpretan respectivamente a An Jun-ho y Han Ho-yeol, el dúo dinámico de la Unidad de Cazadesertores; Kim Sung-kyun, el jefe de la unidad Park Beom-gu, y Son Suk-ku, quien interpreta al teniente Lim Ji-seop. El elenco regresa con su conocido trabajo en equipo y robusta química ante las cámaras.





La chica enmascarada









Elenco: Go Hyun-jung, Ahn Jae-hong, Yeom Hye-ran, Nana

‘La chica enmascarada’ es la historia de Kim Mo-mi, una oficinista insegura de su apariencia de día e influencer de noche que transmite videos en vivo mientras cubre su rostro con una máscara y se ve envuelta en un incidente imprevisto que desatará una dramática serie de eventos. El webcómic en el que se basa la serie se convirtió en el preferido de un gran número de lectores por su trama impredecible, sus incisivos mensajes sobre el culto a la apariencia y su fluidez entre la intriga y la comedia negra. Las actrices Go Hyun-jung y Nana interpretan a Kim Mo-mi en distintas líneas temporales. Además, Ahn Jae-hong es Ju Oh-nam, un colega de Kim Mo-mi enamorado de ella, y Yeom Hye-ran interpreta a la madre de Ju Oh-nam. El director Kim Yong-hoon, que llamó la atención del mundo con su primer largometraje Bestias arañando la paja —ganador del Premio Especial del Jurado en el 49.º Festival de Cine Internacional de Róterdam, dirige esta impactante historia con una trama siempre refrescante.





Sabuesos









Elenco: Woo Do-hwan, Lee Sang-yi, Park Sung-woong, Heo Jun-ho

Es la historia de dos jóvenes que entran al mundo de los prestamistas usureros para hacer dinero, pero que quedan atrapados en una red de poderes mucho más siniestros. Tras una actuación perfecta en un papel doble en El rey: Eterno monarca, Woo Do-hwan regresa como Geon-woo, un hombre que se adentra en el mundo de los usureros para pagar su deuda. Después de hacer gala de su talento multifacético en El amor es como el chachachá, Lee Sang-yi interpreta a Woo-jin, quien conoce a su futuro socio Geon-woo, su contrincante en un encuentro de boxeo. Mientras tanto, la experiencia llega de la mano de Park Sung-woong como Myung-gil, un despiadado prestamista a quien solo mueve el dinero, y de Heo Jun-ho como el Sr. Choi, a quien una vez se le considerara una leyenda entre los prestamistas, pero que hoy ayuda a los enfermos prestando dinero sin intereses. La serie, basada en un webcómic de Naver, está escrita y dirigida por Kim Joo-hwan, el director de Corredores de medianoche, y promete ofrecer acción sin límites y una refrescante química entre su elenco.





Celebridad









Elenco: Park Gyu-young, Kang Min-hyuk, Lee Dong-gun, Jun Hyo-seong

Es una serie de Netflix que muestra la realidad sin caretas de la glamorosa y competitiva vida de las celebridades que encuentra Seo A-ri, una chica que se adentra en este mundo donde la fama y el dinero van de la mano. Dirige la serie Kim Cheol-kyu, nominado en la competencia oficial del Festival Internacional de Series de Cannes por Madre. La estrella en ascenso Park Gyu-young —de la serie de Netflix Dulce hogar, así como actriz de El juez diabólico y Dalí y el príncipe arrogante — interpreta a Seo A-ri, una muchacha que se convierte en celebridad de la noche a la mañana por sus audaces acciones, que la diferencian de otros influencers. Kang Min-hyuk interpreta a Han Jun-kyoung, el director ejecutivo de la mayor casa de cosméticos de Corea, mientras que Lee Chung-ah es Yoon Si-hyeon, una mujer con elegancia, clase y excelente reputación. Celebridad es una serie que encandilará al público de la era digital al contar la historia de A-ri, quien da sus primeros pasos en la vida de una celebridad, donde la cantidad de seguidores es inseparable de su poder competitivo y del torbellino de experiencias que vivirán quienes la rodean.





Dulce hogar: Temporada 2









Elenco: Song Kang, Lee Jin-uk, Lee Si-young, Ko Min-si, Park Gyu-young, Yoo Oh-seong, Oh Jung-se, Kim Mu-yeol, Jin-young y otros

Song Kang, Lee Jin-uk, Lee Si-young, Ko Min-si y Park Gyu-young, —los residentes de Verde Hogar que nos ofrecieron momentos llenos de acción en la temporada pasada, cuando arriesgaban sus vidas en sangrientas batallas contra sus vecinos convertidos en monstruos— regresan en la temporada 2 para llevar la emoción y la tensión al siguiente nivel. Yoo Oh-seong, Oh Jung-se, Kim Mu-yeol y Jin-young se unen al elenco en esta nueva temporada en la que se representarán los diversos aspectos de la naturaleza y los deseos humanos, en un grupo que solo busca sobrevivir. Después de abrir la puerta a nuevos horizontes para el contenido hecho en Corea, con diversas criaturas diseñadas y construidas en colaboración con artistas de todo el mundo, la temporada 2 de Dulce hogar se prepara para volver a deslumbrar al público global con un universo expandido e historias más impactantes.





Batalla de amor









Elenco: Kim Ok-vin, Yoo Teo, Kim Ji-hoon, Go Won-hee

Es una comedia romántica sobre una mujer que detesta perder ante los hombres y un hombre que desconfía profundamente de las mujeres, en la que ambos experimentan un amor belicoso que les ofrecerá una oportunidad de sanar heridas. Kim Ok-vin es Yeo Mi-ran, una profesional recién integrada al estudio de abogados de entretenimiento Gilmu que odia perder ante los hombres, mientras que Yoo Teo interpreta a Nam Kang-ho, una estrella de la pantalla coreana que no confía para nada en las mujeres. El público no podrá evitar quedar atrapado por la historia de esta pareja despareja, desde su hostil primer encuentro —definido por prejuicios, malentendidos y sospechas— hasta el recorrido que llevará al entendimiento mutuo a estos dos personajes que no creen en el amor. Las expectativas son altas por la química electrizante, los momentos de diversión y el romance lleno de emociones que promete Batalla de amor.





Una dosis diaria de sol









Elenco: Park Bo-young, Yeon Woo-jin, Jang Dong-yoon, Lee Jung-eun

Una dosis diaria de sol es una serie de Netflix que explora el mundo al interior de una sala psiquiátrica y las historias de las personas con las que se encuentra Da-eun, la nueva enfermera del Departamento de Salud Mental de un hospital. El director Lee JQ, creador de la sensacional serie coreana de zombis Estamos muertos, la cuarta serie más popular de Netflix de la historia entre el contenido de habla no inglesa, se asoció de nuevo con el servicio de streaming en este conmovedor drama de carácter humano. La actriz Park Bo-young, de las series Fatalidad a tu servicio, La poderosa mujer Do Bong Soon y Oh My Ghost, regresa como Jung Da-eun, que experimenta un crecimiento personal y profesional tras ser trasladada del Departamento de Medicina Interna al de Salud Mental. Allí, enfrenta con tranquilidad sus dificultades en el trabajo y se preocupa profundamente por sus pacientes. Yeon Woo-jin de Treinta y nueve; Matrimonio, noviazgo no; y The Princess and the Matchmaker interpreta al excéntrico proctólogo Dong Go-yun, mientras que Jang Dong-yoon, que ha ido ampliando su rango como actor gracias a sus papeles en Búsqueda; El cuento de Nokdu; Mr. Sunshine; y Escuela 2017 interpretará a Song Yu-chan, el amigo cercano de Da-eun que siempre discute con ella.





Adiós, Tierra









Elenco: Ahn Eun-jin, Yoo Ah-in, Jeon Seong-woo, Kim Yoon-hye

Es una serie de Netflix que muestra el caos que se cierne sobre el planeta cuando faltan 200 días para que un asteroide lo destruya, y las historias de las personas que viven el tiempo que les queda. Ahn Eun-jin, una de las actrices más codiciadas de Corea que actuó en Pasillos de hospital, interpreta a Jin Se-kyung. Se-kyung solía ser profesora de Economía del Hogar en la escuela, pero trabaja como voluntaria en el Departamento de Menores de la oficina municipal de Woongcheon tras conocerse la noticia del asteroide, luchando en silencio para proteger a los niños. Yoo Ah-in, que cautivó al público de todo el mundo con su interpretación en la serie de Netflix Rumbo al infierno, regresa como Ha Yoon-sang. Pareja de Se-kyung desde hace mucho tiempo e investigador en un instituto de bioingeniería, Yoon-sang no duda en dejar atrás la seguridad de EE. UU. y regresar a Corea, una zona en crisis, para estar con Se-kyoung. La dirección está a cargo de Kim Jin-min, director de las series de Netflix Extracurricular y Mi nombre, quien forma un gran equipo con la guionista Jeong Seong-joo, de Un amorío secreto. La manera en que cada uno de los personajes pasará los últimos 200 días en el planeta y el tipo de decisiones que tomará en función de sus respectivas convicciones ya están intrigando al público, que se anticipa a su estreno.





Queenmaker









Elenco: Kim Hee-ae, Moon So-ri, Ryu Soo-young, Seo Yi-sook

Queenmaker es una serie de Netflix que sigue la historia de Hwang Do-hee, una genio de las relaciones públicas que solía supervisar el equipo de Estrategia Corporativa del Grupo Eunsung, y que ahora se enfrasca en una campaña electoral a favor de Oh Kyung-sook, una abogada de derechos humanos que tiene un apodo muy particular por haber sobrevivido a todo tipo de circunstancias hasta lograr ser elegida como alcaldesa de Seúl. Kim Hee-ae, sin duda una de las mejores y más célebres actrices de Corea por sus poderosas interpretaciones, encarna a Hwang Do-hee, la experta en relaciones públicas; mientras que Moon So-ri, famosa por su inigualable presencia en los diversos personajes que ha interpretado, se transforma en la abogada de derechos humanos Oh Kyung-sook. Las dos actrices actuarán juntas por primera vez en esta serie de Netflix.





Behind your Touch









Elenco: Han Ji-min, Lee Min-ki, Ju Min-kyung, Suho

Ye-boon siempre soñó con ser veterinaria en la pequeña localidad de Mujin, en Chungjeong-do, pero ahora está atascada haciendo tareas rutinarias para pagar las cuentas, como intervenir en los nacimientos de los terneros y vacunar peces. Pero un día, durante una de sus visitas a una granja, adquiere el don de la adivinación psicométrica. Después se encuentra con Jang-yeol, un apasionado detective que malinterpreta sus acciones e intenta derribarla. Luego, Jang-yeol le saca provecho a Ye-boon y a sus poderes para resolver sus casos, desde delitos menores hasta asesinatos en serie. Y su vínculo se estrecha con cada aventura.





Curso intensivo de amor









Elenco: Jeon Do-yeon, Jung Kyung-ho

Una comedia romántica entre Chi-yeol, un instructor exitoso que trabaja en el distrito de Daechi, más conocido como el centro de la educación en Corea, y Haeng-sun, una exatleta del equipo nacional de handbol que ahora tiene una tienda de guarniciones cerca de allí. Debido a que su sobrina debe prepararse para el riguroso examen de ingreso a la universidad, Haeng-sun hace una entrada tardía en el campo de la educación privada e inesperadamente se involucra con Chi-yeol. Pronto descubren que su agridulce romance se convierte en un escándalo debido a la fama de Chi-yeol.





The Good Bad Mother









Elenco: Ra Mi-ran, Lee Do-hyun, Ahn Eun-jin

Young-soon, una madre que enviudó muy joven, se encarga de una granja de cerdos y cría sola a su hijo Kang-ho. Decide ser una «mala madre», dura con su hijo, porque no quiere que crezca sin dinero ni poder. Gracias a su disciplina, Kang-ho se convierte en un destacado fiscal, pero pierde la memoria debido a un desafortunado accidente y vuelve a tener siete años. Young-soon decide volver a ser una «mala madre» para Kang-ho en esta reconfortante y conmovedora comedia dramática que sigue el camino de la recuperación de la relación entre madre e hijo.





King the Land









Elenco: Lee Jun-ho, Lim Yoon-a

Elegante, carismático, inteligente y chic, el heredero de King Group Gu-won lo tiene todo, menos el recuerdo de su madre. En un intento por recuperar la memoria, regresa a King Hotel. Conocida como la reina de las sonrisas y la hospitalidad en King Hotel, Cheon Sa-rang trabajó arduamente para pasar del escritorio de la recepción al glamuroso espacio «King the Land», donde conoce a Gu-won. El actor Lee Jun-ho interpreta a Gu-won, y la actriz Lim Yoon-a es Cheon Sa-rang.





Destined with You









Elenco: Rowoon, Cho Bo-ah, Ha jun, Yura

Shin-yu, un importante abogado, debe resguardar el templo situado en la ladera de la montaña Onju a causa de una maldición que pesa sobre su familia desde hace 350 años. Un día, debido a un desafortunado accidente que ocasionó la muerte de una persona que había entrado en el templo a escondidas, Hong-jo, una entusiasta funcionaria de la ciudad de Onju, se presenta ante Shin-yu para demoler el templo. «La larga maldición llegará a su fin. Ha aparecido la dueña de la caja de madera…» Eun-wol, que ha custodiado el templo durante más de 60 años, le da permiso a Hong-jo para demolerlo, y la caja de madera que estaba escondida en las profundidades del lugar queda en manos de Hong-jo. Dentro de la caja hay un documento prohibido, lo que da a Shin-yu la esperanza de que Hong-jo pueda deshacer su maldición. Para permanecer cerca de ella, Shin-yu acepta un trabajo como abogado de la ciudad de Onju. Esta serie narra el romance «por fuerza mayor» entre Hong-jo, que se encuentra por casualidad con el documento que estuvo sellado durante más de tres siglos, y Shin-yu, la víctima de este.





See You In My 19th Life









Producción: Studio Dragon, STUDIO N, Finecut

Basada en el webcómic See You In My 19th Life esta es una apasionante historia de amor cíclica entre Ban Ji-eum, que tiene la extraordinaria capacidad de recordar sus vidas pasadas, y Moon Seo-ha, a quien está destinada a conocer. Ban Ji-eum no tiene ningún apego a las vidas anteriores, pero cuando pierde a Moon Seo-ha en un accidente tras conocerlo en su decimoctava vida, comienza su decimonovena vida con el propósito de reconectarse con él.





PELÍCULAS





Boksoon debe morir









Elenco: Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Kim Si-a, Esom, Koo Kyo-hwan, entre otros

Boksoon lleva una doble vida: es la madre de una adolescente y también una asesina profesional en la agencia especializada MK. Atrapada entre sus exigencias laborales y su deber como madre, Boksoon se niega a completar una misión que le asignaron y se entrega a una lucha inevitable.





JUNG_E









Elenco: Kang Soo-youn, Kim Hyun-joo, Ryu Kyung-soo

‘Jung_E’, ambientada en el siglo XXII, muestra una Tierra desolada que ya no se puede habitar debido al cambio climático. Entre todo el caos, se desata una guerra interna en el refugio que se construyó para la supervivencia humana. La victoria —es decir, el término de la guerra— ahora depende de encontrar la manera de clonar a una heroína para crear un robot mercenario. Con la dirección de Yeon Sang-ho (Estación zombie: Tren a Busan; Estación zombie 2: Península; Rumbo al infierno) y un diverso elenco, que incluye a Kang Soo-youn, Kim Hyun-joo y Ryu Kyung-soo, Jung_E retrata un tema único y mezcla distopía, clonación y tecnología.

Bailarina









Elenco: Jun Jong-seo, Kim Ji-hun, Park Yu-rim, entre otros

Esta película muestra la increíble y despiadada venganza de Okju, una exguardaespaldas, para honrar el deseo de su mejor amiga Minhee. Bailarina cuenta con la dirección de Lee Chung-hyun, que causó revuelo en la industria cinematográfica coreana con su cortometraje Bargain y demostró sus grandes habilidades en dirección en la intriga de misterio El teléfono, con su interesante trama y coloridos personajes. Bailarina le ofrece al público escenas de acción e imágenes vanguardistas estilizadas y llama la atención por su refrescante elenco compuesto por Jun Jong-seo, Kim Ji-hun y Park Yu-rim. Jun Jong-seo interpreta a Okju, una exguardaespaldas cuyas habilidades para la autodefensa, el manejo de espadas y armas, y la motocicleta no tienen límites. Choi, el sujeto de venganza, es interpretado por Kim Ji-hun, que se caracteriza por ser un actor muy versátil y poder ponerse en la piel de cualquier personaje. Con su atractivo físico e inteligencia, es el antagonista perfecto de Okju. La estrella en ascenso Park Yu-rim, que fue elogiada por su trabajo en la premiada película de Ryūsuke Hamaguchi Drive My Car, interpreta a la bailarina Minhee. Además, el talentoso productor y rapero Gray se unió al equipo como director musical. Su colaboración con el director Lee Chung-hyun genera mucha más intriga con respecto a la película.





Creyente 2









Elenco: Cho Jin-woong, Cha Seung-won, Han Hyo-joo, Oh Seung-hoon, Kim Dong-young, Lee Joo-young, entre otros

Esta película de acción sobre crímenes sigue la inquietante guerra entre Won-ho, que aún está tras el rastro de la organización del Sr. Lee y el desaparecido Rak luego de la pelea en la estación de Yongsan, Brian, quien ha regresado, y un nuevo personaje a quien se conoce como Big Knife. Creyente 2 muestra la investigación de Won-ho para encontrar a Rak, que desapareció luego de la encarcelación de Brian, y su lucha por derribar al escurridizo cártel. El director Baik, que ya ha sido elogiado por su sofisticada cinematografía y gran trabajo como director en La belleza interior, deja ver una nueva faceta en esta película. El actor Cho Jin-woong interpreta a Won-ho, el persistente detective que ha estado siguiendo los pasos del cártel hace mucho tiempo. Cha Seung-won interpreta a Brian, que se hace pasar por el enigmático criminal Sr. Lee. Kim Dong-young y Lee Joo-young interpretan a Manko y Rona, los hermanos sordos que elaboran drogas de la más alta calidad. El nuevo personaje, Big Knife, es interpretado por Han Hyo-joo, que es reconocida por trabajar en una amplia gama de títulos, que van desde la acción hasta la comedia, y que esta vez se sumergirá en un papel totalmente distinto.





Unlocked









Elenco: Yim Si-wan, Chun Woo-hee, Kim Hee-won

Una intriga policial sobre una mujer que ve su vida amenazada después de que pierde el celular, que contiene toda su información personal. Esta película, donde la actriz principal se ve envuelta en una pesadilla tras perder su teléfono que guarda todos sus datos (número del Seguro Social, información bancaria y detalles de su vida diaria), presenta un escenario de realidad espeluznante y terror al público de hoy en día que no puede vivir sin estos aparatos. Yim Si-wan, que se consolidó como actor talentoso con su papel antagónico en Emergencia en el aire, nuevamente demostrará sus habilidades camaleónicas interpretando a Jun-yeon, que comete crímenes atroces luego de encontrar el celular. Na-mi, la experta en marketing de una empresa emergente que pierde su teléfono, lo encuentra y se enreda en maquinaciones inimaginables, es interpretada por Chun Woo-hee, que tiene una notable trayectoria de personajes variados gracias a sus inigualables dotes actorales.





La partida de go









Elenco: Lee Byung-hun, Yoo Ah-in

Los legendarios rivales Cho Hoon-hyun (Lee Byung-hun) y Lee Chang-ho (Yoo Ah-in), que alguna vez fueron maestro y alumno, se baten a duelo en un campeonato de go. En una época en la que el juego go era más popular que el Mundial de Fútbol, las leyendas globales Cho Hoon-hyun y Lee Chang-ho se enfrascan en una partida donde las piezas blancas y negras se mueven en silencio, pero con mucho dinamismo. Lee Byung-hun es Cho Hoon-hyun, que es estricto pero cálido con Lee Chang-ho, a quien toma como alumno a los diez años por su prometedor talento, justo después de haber ganado él mismo el grand slam. Yoo Ah-in interpreta a Lee Chang-ho, un estudiante que trabaja hasta el cansancio para lograr superar a su maestro Cho Hoon-hyun. La partida de go marca la primera colaboración de las histriónicas estrellas Lee Byung-hun y Yoo Ah-in, ambos reconocidos por sus excelentes interpretaciones en todo tipo de género, lo que eleva las expectativas respecto de la película en la que maestro y discípulo compiten en el juego.





ENTRETENIMIENTO





19/20 (Nineteen to Twenty)









19/20 (Nineteen to Twenty) es un reality que sigue las vidas de un grupo de jóvenes de la generación Z una semana antes de que cumplan veinte años. Durante esa última semana con diecinueve años, los jóvenes aprenden cosas prácticas y se preparan para la vida adulta. Después, el primer día de enero, todos se quedan en una casa para veinteañeros donde pueden ser independientes, sin la custodia de sus padres y profesores. A lo largo del show 19/20 (Nineteen to Twenty), estos jóvenes a punto de convertirse en adultos logran crear momentos sorpresivamente vivaces y nostálgicos. El reality cuenta con la conducción de KYUHYUN, la actriz Kim Ji-eun y Lee Su-hyun de AKMU. El productor Kim Jae-won, que hace historia en otros reality shows como Cielo para dos, es quien está a cargo del show.





El plan del diablo









El plan del diablo es una competencia de supervivencia en la que el ganador se lleva una enorme suma de dinero. Entre los participantes se incluyen celebridades e influencers, quienes comienzan el juego con una sugerencia del diablo: que se quiten sus máscaras sociales y revelen su verdadera identidad. La dirección está a cargo del maestro del misterio y productor de programas de entretenimiento Jeong Jong-yeon, cuyos trabajos previos incluyen Great Escape, que destaca por su amplio set y su continuidad en cada temporada, The Genius, que abunda en giros y situaciones inesperadas, y High School Mystery Club, que tiene un guion inmersivo y cuenta con una impresionante química entre los participantes. Ahora que su tan anticipada colaboración con Netflix es una realidad, todos los ojos están puestos en esta gran producción.





Siren: Survive the Island









Siren: Survive the Island es una competencia en donde 24 mujeres expertas en estrategia y combate forman 6 equipos según sus profesiones para enfrentarse entre sí. Este reality cuyo título lleva la palabra «sirena», que se refiere tanto al sonido de alarma como a la hermosa criatura mitológica, sigue a un grupo de mujeres con increíbles capacidades físicas y habilidades de estrategia, que incluye a policías, bomberas, guardaespaldas, dobles de acción, militares y atletas que hacen equipo según sus trabajos. Luego de someterse a una misión que las lleva al límite, solo un equipo puede ganar. Durante seis noches y siete días, su lucha por sobrevivir en una isla remota requiere de juegos mentales agresivos y de gran trabajo en equipo. Este inmersivo reality está lleno de situaciones extremas y giros inesperados. Además, su amplia locación en una isla inhabitada, la dinámica trama y las diferentes historias y relaciones que se crean entre las participantes harán que el público se enganche.





Zombieverse









Netflix, la mejor plataforma para ver contenido coreano de zombis de calidad, revela por primera vez un nuevo tipo de reality basado en el universo de los muertos vivientes. En Zombieverse, los competidores deben completar misiones para sobrevivir en Seúl, que se ha convertido en un mundo zombi. El equipo de arte de Estamos muertos y la persona encargada de las coreografías de acción en Kingdom trabajan detrás de escena para lograr que este universo zombi se vea más realista y emocionante. Los esfuerzos que hacen por sobrevivir hasta el final, con tareas que implican buscar alimento, transporte o refugio, y los momentos decisivos a los que se enfrentan mantendrán al público al borde de sus asientos.





Habilidad física: 100









Una feroz competencia de destreza física diseñada para encontrar al cuerpo con mejor capacidad atlética y estado físico. Habilidad física: 100 cuenta con una espaciosa locación diseñada exclusivamente para el reality, con distintos escenarios para que los cien participantes orgullosos de sus cuerpos compitan, sin importar edad ni sexo, con el fin de determinar quién tiene el «físico perfecto». El reality tiene un concepto totalmente innovador con un proceso lleno de extenuantes desafíos en los que se eliminan participantes hasta que solo queda uno.





PROGRAMAS SIN GUION





Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film









Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film es un documental que sigue la filmación del cortometraje inédito del director ganador del Óscar Bong Joon-ho llamado Looking for Paradise. El corto de veintidós minutos solo se mostró a diez miembros del club de cinéfilos Yellow Door en la Navidad de 1992 y nunca más se volvió a exhibir. Para poder llegar al fondo del misterioso debut cinematográfico de Bong, este documental une las memorias de los únicos testigos que vieron este trabajo y recrea una época llena de amantes del cine.





En el nombre de Dios: Sagrada traición









En el nombre de Dios: Sagrada traición es un documental de crímenes reales de ocho episodios que explora las historias y los impactantes eventos en torno a cuatro supuestos profetas coreanos.

VIDEO RECOMENDADO