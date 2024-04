Giuseppe Benignini, quien se hizo conocido en Perú por tener una relación con Micheille Soifer, ha desatado una ola de críticas en las redes sociales luego de afirmar que Perú es uno de los peores países que ha visitado.

Luego de la avalancha de críticas en su contra, el popular ‘Principito’ grabó un video para explicar por qué hizo estas polémicas declaraciones.

“Acá explico por qué Perú es el peor país en el que he estado (…) el restaurante cerrado, pasó lo de mi perro, terminando una relación, me dijeron que no podía estar más en ese apartamento, todo me pasó en ese momento”, empezó señalando el modelo venezolano.

En otro momento, Giuseppe Benignini adelantó que luego de llegar a Estados Unidos, no piensa en regresar a nuestro país nunca más.

“Tenía a la prensa en contra y ustedes ya saben quien es, Magaly Medina, dándome y chancándome. Por eso yo no volvería allá, porque tengo malos recuerdos de eso”, enfatizó.













LLUVIA DE CRÍTICAS:

Como era de esperarse, varios usuarios inundaron las redes sociales del modelo para ‘lapidarlo’ y lo tacharon de malagradecido.

“Vi que hablaste mal del Perú, deberías estar agradecido que aquí trabajaste y viviste, ahora porque estás en otro país te crees superior”, fue algunos de los comentarios.





