Rosa Fuentes ofreció una pequeña entrevista el último viernes y reveló que pasó las fiestas de fin de año con su aún esposo Paolo Hurtado, de quien se separó tras el escandalo de infidelidad entre el futbolista y la modelo Jossmery Toledo.

Durante la conversación entre Rosa y Giuliana Rengifo, invitada del programa ‘Todo Se Filtra’, la cantante de cumbia no tuvo mejor idea que aconsejar a la madre de familia.

“Rosa, el que es infiel una vez, te lo hará siempre. Cada uno sabe lo que vivió en su hogar y tú sabes perfectamente lo que has vivido con él, si por ahí ha habido otra persona (...) porque soy mujer porque he pasado por esas cosas, no perdones”, le dijo.

La artista reveló que sus recomendaciones son en base a su propia experiencia y habló sobre el amor propio.

“Como dice el dicho: ‘Dios perdona el pecado, pero no el escándalo’. Así que te lo digo, también como mujer, porque he pasado por lo mismo, no perdones. Da todo por tus hijos. Piensa en ti. Ámate tú primero, comienzo por ahí, te lo digo sinceramente”, concluyó.





