Tula Rodríguez estuvo como invitada en el podcast de Christopher Gianotti y confesó detalles pocos conocidos tanto de su vida profesional como personal, entre ellos sobre su relación con Javier Carmona, y su enemistad con Gisela Valcárcel o Magaly Medina.

Como es costumbre en el programa digital, la presentadora tuvo que responder candentes preguntas relacionadas a otras figuras del espectáculo.

¿A quién elegirías salvar de un ahogamiento, a Gisela o a Magaly?, fue la pregunta de Gianotti que puso en aprietos a la exconductora de ‘En Boca de Todos’.

“Gisela es abuela y la otra tiene a su mamá. Pero sabes qué, la que pese menos para no ahogarme yo, porque si la balsa es muy chiquita y estamos las tres, la que pese menos”, expresó Tula Rodríguez entre risas.





Tula Rodríguez quiere volver a casarse





La viuda de Javier Carmona admitió que quiere volver a enamorarse y pasar nuevamente a la fila de las casadas, aunque hasta el momento no ha encontrado a un compañero.

“Sí, sin pensar, creo fervientemente en el matrimonio, creo en el amor y creo que las personas pueden estar unidas legalmente y ante los ojos de Dios... yo sí me volvería a casar. Pero si alguien no va por esa línea conmigo, entonces no, chau”, expresó.





