Gisela Valcárcel: “No me molesta que revelen mis eliminados” [FOTOS]

La conductora de ‘El artista del año’, Gisela Valcárcel , aseguró que no le molesta que Rodrigo Gonzalez ‘Peluchín’ revele, a través de sus redes sociales, los eliminados y sentenciados de su programa.

“ No me causa nada, siempre pienso que hay más promoción porque están hablando del programa, pues eso es lo que genera. Creo que con eso sube el encendido y es bueno para todos, no me ofusca ni molesta que revelen a mis eliminados”, señaló la popular ‘Señito’ en la inauguración de la barbería ‘B4’ de Yaco Eskenazi, en el C.C. Caminos del Inca.

“La gente no ve el artista del año para ver a quien eliminan, no lo ven por una sola causa ni para ver a una sola artista… El programa tiene que cautivar y eso se lo agradezco al equipo de producción que se reúne y trabaja para esto”, agregó la conductora.

Gisela Valcárcel confirmó que ya alista una nueva temporada de ‘El artista del año’ y que incluso ya está convocando a los nuevos artistas.

"Si, definitivamente habrá una nueva temporada del programa , es más, ya estamos convocando a los participantes, pero no quiero adelantar mucho. Esta temporada está un poco más de la mitad. No quiero adelantar cuando será la final, pero no estamos muy lejos”, precisó la reconocida conductora.