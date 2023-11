Gianella Neyra comenzó su carrera en la década de 1990 al presentar el programa musical “T-lemusi-K”. Esta experiencia le dio visibilidad y atrajo la atención de productores, lo que le llevó a participar en exitosas telenovelas como “Malicia”, “Obsesión”, “Escándalo”, “Torbellino”, entre otras.

En abril de 2023, Neyra participó en la película “Soltera, Casada, Viuda, Divorciada”, que tuvo un éxito en cines, manteniéndose en cartelera durante 23 semanas. No obstante, el éxito continuó cuando la película se estrenó en Netflix el viernes 27 de octubre, logrando nuevamente una alta popularidad al figurar en la lista de las películas más vistas en la plataforma.

Durante una entrevista con Infobae Perú, la actriz reflexionó sobre su trayectoria profesional, y explicó las razones detrás de su partida de Argentina a pesar de su exitosa carrera.

“Fue uno de los aprendizajes más hermosos, pero me di cuenta de que quería volver, que quería hacer cosas en mi país. Abrir caminos en un lugar que no fuera el mío, que no sean mis raíces, no tenía el mismo significado ni el mismo peso para mí. Entonces ahí fue un poco que decidí volver. En ese momento se estaba empezando a hacer muchísimo teatro y cine otra vez, y me parecía importante que yo fuera parte de ello”, sostuvo Neyra.

Además, habló sobre su relación actual con Segundo Cernadas, quien es su expareja y el padre de su primer hijo.

“(...) Fue una decisión desde el primer día. Creo que más allá de que una relación no funcione o que uno decida tomar otro rumbo en la relación, uno tiene que cuidar aquello que construyó o aquello que tiene y sobre todo más si tienes un hijo de por medio. Creo que nuestro hijo es el regalo más grande que nos ha podido dar esa relación que tuvimos y es lo que amamos profundamente”, declaró la exconductora de ´Arriba Mi Gente´.

