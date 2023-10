El conductor deportivo Giancarlo Granda, más conocido como el ‘Flaco’ Granda, sorprendió a sus seguidores al revelar por primera vez que lleva una mala relación con su padre desde que era adolescente.

El concursante de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef: Famosos’ estuvo como invitado en el programa de YouTube ‘Todos Sanamos’ de la psicóloga Lizbeth Cueva, y habló sobre la ausencia paterna que tuvo en su infancia.

Según contó, actualmente no tiene una relación con su progenitor y que el vínculo se rompió desde apenas tenía 14 años de edad.

“Cuando estaba en el colegio, él me pasaba plata, una suma bastante ridícula. Eran 150 soles y me hacía mucho trámite para dármelo. Yo iba de La Molina donde estudiaba hasta Los Olivos a recoger ese monto. Eran seis horas entre ida y vuelta. Tenía 14 años”, contó el comentarista deportivo.

Al enterarse que su viaje había sido en vano y que su padre no le daría el dinero por su manutención, Giancarlo Granda decidió encararlo y descargó su ira contra el vehículo de su padre.

“Le dije: ‘No me hagas venir hasta acá. Me puedes llamar por teléfono’. Eso terminó en lío porque soy medio fosforito. Él trabajaba en una empresa de autos y le tiré una piedra a su carro y le dije: ‘Anda a pagar los 150 soles con el auto’. Me dio mucha bronca. A partir de eso me dije: ‘Hasta aquí nomás, no le recibo más’. Ahí quedó la relación”, agregó el presentador en conversación con Lizbeth Cueva.