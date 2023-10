El carismático conductor de ‘El Gran Chef Famosos’, José Peláez, confirmó que se ausentará por un tiempo del programa de Latina Televisión y por fin anunció quiénes serán sus reemplazos. ¿De quiénes se trata?.

Natalia Salas fue la primera elegida para sustituir al presentador del reality, y Miguel Vergara, Junior Silva, Ricardo Rondón, Armando Machuca, Christian ‘El Loco’ Wagner, Karina Calmet, Katia Palma, Mauricio Mesones le seguirán los pasos.









¿Por qué José Peláez dejará ‘El Gran Chef?

José Peláez reveló en la segunda gala que dejará la conducción de ‘El Gran Chef: Famosos’ por varios días para participar en una maratón en Estados Unidos, una de las competencias más importantes del mundo que se realiza una vez al año.

Minutos después, Peláez publicó un video despidiéndose de sus fans y explicando los motivos de su alejamiento de la conducción.

“Después de 130 episodios de ‘El Gran Chef: Famosos’, no estaré por unos días y tengo sentimientos encontrados como muchos de ustedes saben una de mis grandes pasiones consiste en conocer el mundo a través de sus maratones. Desde hace un montón de tiempo me venía preparando para correr la maratón de Chicago. (…) por ese motivo no estaré en el programa algunos días”, explicó el carismático presentador.





