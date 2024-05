La influencer Gabriela Serpa se presentó en el set ‘Magaly TV La Firme’ para aclarar su situación actual con su expareja Gonzalo Méndez, quien es acusado de estafar y fugar con más de 9 millones de soles. Varias figuras públicas como el exchico reality Israel Dreyfus hicieron la denuncia a través del programa de espectáculos.

La actriz cómica reveló que el sujeto se comunicó con ella desde la clandestinidad el último 23 de mayo para asegurarle que volvería al Perú para enfrentar las acusaciones: “Me dijo que va venir, que va aclarar todo, que va limpiar mi imagen, que va decir toda la verdad”, señaló Serpa.

Israel Dreyfus es uno de los estafados.

No solo engañó a sus conocidos. La exsaliente de Alfredo Benavides comentó que ella y su padre también fueron víctimas de Méndez.

“En abril me hizo depositarle 30 mil soles más, me dijo que tenía la plata en efectivo pero quería que yo transfiriera porque si no le cerraban la cuenta la Sunat. Me dijo que me iba devolver mil. Al día siguiente me devolvió 31 mil y al día siguiente me pidió lo mismo y me dijo que le depositara 35 mil, que me iba devolver y dar 2 mil soles más. Le di 30 mil y luego me dijo que la Sunat le había cerrado las cuentas. No me devolvió más”, narró Gabriela Serpa.

Evidencia de las víctimas. Le hacían depósitos de grandes sumas de dinero.

Afirmó que su relación no iba bien ya no iba bien y que era muy inestable. “Me contrató como para un evento en Piura, fui y había alquilado en Casa Andina un cuarto, me lo llenó de flores, me dio un anillo de matrimonio, se ha tatuado mi foto en su brazo”, añadió Gabriela Serpa.

Gonzalo Méndez se encuentra no habido. Lo último que se sabe sobre su paradero es que se encuentra en Colombia.

Estafados por Gonzalo Méndez.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO