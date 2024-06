Christian Domínguez vuelve a ser tendencia en el país, pero esta vez por algo bueno, luego de confesar que rompió en llanto tras celebrar el Día del Padre con los hijos del anterior compromiso de su expareja.

El cantante, actor y conductor de televisión dejó de lado la polémica y abrió su corazón para contarle a todo el Perú que asistió a la actuación escolar de los hijos de Karla Tarazona y Leonard León y se quebró.

“Me han cantado en inglés, me han dado mi taza y me dieron un mensaje, pero no he puesto nada (en las redes sociales) porque es un tema personal, pero ahí salió mi primera lágrima”, reveló la ‘Nariz de la cumbia’ al programa Préndete.

Sin embargo, ante la consulta de por qué él estaba presente en la actuación escolar de los hijos del anterior compromiso de su expareja, Christian Domínguez sorprendió a todos confesando que ambos papás se “turnan”.

“No es la primera vez que tú compartes el Día del Padre con ellos. (En la familia) no se impone nada, ellos celebran con quien quieran celebrar”, explicó Karla Tarazona en claro reconocimiento a su expareja.



“Valentino me regaló una taza de café, Alessandro una de vidrio y mi Stefano un mandil y mi desayuno, hicimos un postre y me mandó una carta y ahí fue que me salió mi tercera lágrima”, contó sumamente conmovido el ‘Olluquito’.

“Yo los quiero mucho, los adoro con todo mi corazón y les agradezco mucho todo lo que hacen por mí”, agradeció públicamente Christian Domínguez.







¿Qué decía la carta del hijo de Tarazona a Domínguez?

Christian Domínguez aprovechó las cámaras del programa de espectáculos Préndete para contarle a todos sus seguidores lo que el hijo mayor de Karla Tarazona y Leonard León le escribió por el Día del Padre.

“Stefano me escribió una frase: ‘Papá, si bien es cierto no eres nuestro papá biológico, nos tratas como a tus hijos’ y me emocioné porque -creo yo- algo bueno he hecho para que ellos me den su amor”, lloró.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: