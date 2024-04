En una entrevista exclusiva para Perú21, Franco Pennano, reconocido por su papel como ‘Cristóbal’ en la exitosa serie televisiva ‘Al Fondo Hay Sitio’, compartió detalles emocionantes sobre los cambios que experimentará su personaje en esta nueva temporada que se estrena el lunes 8 de abril, así como algunas sorpresas que aguardan a los espectadores.

Pennano describió la evolución de ‘Cristóbal’ desde la primera temporada hasta ahora, señalando que el personaje ha experimentado un crecimiento significativo. “Ahora tenemos un Cristóbal con un poco más maduro, ya que ha encontrado un equilibrio en su vida”, comentó el actor. Además, destacó la nueva dinámica de amor que se explorará en la serie, haciendo referencia a la relación con ‘Julie’.

Sobre la relación entre ‘Cristóbal’ y ‘Julie’ en la nueva temporada, Franco reveló que el beso entre los personajes marca un cambio significativo en su dinámica, ya que refleja claramente los sentimientos que tienen el uno por el otro. “Eso hará que las cosas cambien un poco”, agregó.

El actor mencionó que su personaje tiene un lado muy romántico, algo que no había visto reflejado en sus relaciones anteriores: “Cristóbal ha tenido parejas antes, como Laia, Catalina, pero si ves los detalles del personaje te das cuenta de que ella realmente no lo sentía. Quizás se emocionaba cuando estaba con ellos, pero no sentía lo que siente por Yuli. Y creo que el romanticismo se irá un poco a un lado”, mencionó.

Además, Pennano elogió a sus compañeros de reparto, destacando a Eric Elera y Giovanni Ciccia: “Creo que he aprendido mucho de mis compañeros. Creo que cada uno de mis compañeros tiene algo que los hace destacar y estar en el lugar que están. Y el carisma de Eric Elera, así como la versatilidad de Giovanni Sidicia son cosas que estoy aprendiendo y creo que eso es todo.”, señaló.

Finalmente, el actor abordó el estigma social sobre las relaciones entre personas de diferentes clases sociales, haciendo hincapié a la relación que mantiene ‘Cristóbal’ con ‘July’.

“Lo que estamos tratando de hacer aquí en Al Fondo Hay Sitio, es mostrar estereotipos y tratar de romperlos. Y creo que eso es lo que estamos logrando. Hay amor en todas partes y solo es cuestión de encontrarlo”, indicó.





