Florcita Polo Díaz volvió a referirse sobre la polémica que tiene con Néstor Villanueva, su expareja y padre de sus hijos. La hija de Susy Díaz negó que le prohíba ver a sus hijos y dijo que todo el tema está judicializado.

“No es que no quiera que los vea, el detalle es que todo está judicializado por el Poder Judicial, por eso prefiero no tocar el tema por mis tesoros (hijos), necesito que ellos estén bien. He empezado un 2024 tranquila y quiero seguir así”, dijo.

A pesar de sus constantes desamores, la también modelo reveló que todavía sigue creyendo en el amor y no descartó estar ilusionada. “¿Estoy sola? Como sabes, puede que ya haya llegado. Estoy feliz, contenta, en una etapa maravillosa. Sí creo en el matrimonio, ¿por qué no? Claro que creo”, agregó.

Por otro lado, Flor, que acaba de estrenarse como imagen de la pista de patinaje sobre hielo ‘Family on ice’, en el Parque de las Aguas, prefirió no expresarse sobre lo que está ocurriendo con su hermano y la herencia de su padre. “Eso se va a solucionar en privado, hicimos un juramento y por respeto a él no hablaré de ese tema”, concluyó.





