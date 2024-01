La consentida de Susy Díaz, Florcita Polo , reapareció tras la polémica discusión con su expareja Néstor Villanueva por la tenencia de sus hijos. La hija de Augusto Polo Campos se reinventa y se vuelve imagen de oficial de ‘Family On Ice’ en el Circuito Mágico del Agua.

La empresaria indicó que no tiene tiempo para ponerse triste y está enfocada en trabajar por sus hijos. “Se puede decir mucho, hablar mucho, pero lo que no pueden negar es que sigo trabajando por mis hijos”, empezó diciendo.

Por otro lado, Flor prefiere no brindar detalles sobre del padre de sus hijos, a quien hace unos días se le vio en televisión. “No voy hablar de eso, mi conciencia está tranquila y mis hijos tranquilos, cada uno sabe lo que hace, solo eso puedo decir, sigo trabajando porque se viene el colegio y hay cuentas que pagar”, dijo la modelo.

Sobre ‘Family On Ice’

Florcita está próxima a inaugurar como imagen oficial un nuevo lugar de entretenimiento que va dirigido a grandes y pequeños, ‘Family On Ice’. “Esta pista sobre hielo les va a encantar, se contactaron conmigo para ser su nueva imagen y cómo ya me conocen soy bien chamba. No importa si no sabes, porque aquí te ensañamos y te damos todos los implementos para que patines de la mejor manera”, sostuvo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

¡Escándalo en el Congreso! Rosselli Amuruz, en el centro de la polémica por su REPENTINO ROMANCE