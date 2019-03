Fernando Carrillo revela que se enamoró de Adela Noriega y le pidió matrimonio

Adela Noriega y Fernando Carrillo protagonizaron en 1997 la telenovela 'María Isabel'. Los dos se convirtieron en la pareja favorita de la televisión latinoamericana, pero recién se conoce que la actriz era cortejada durante las grabaciones hasta el punto de llegar a entablar una breve relación.

Fernando Carrillo confesó que la pareja que protagonizó junto a Adela Noriega en ‘Maria Isabel’, traspasó la pantalla, pues se enamoró de ella perdidamente. "Perdí la cabeza", admitió.

Su amor por Adela fue tan grande, que incluso le propuso matrimonio. Sin embargo, el romance no prosperó. "No era. El gran amor de mi vida está por llegar", declaró a la televisión mexicana el famoso actor mexicano que no deja de estar en polémica por sus atrevidas fotos en Instagram.