Sherika de Armas, ex Miss Uruguay, falleció a los 26 años tras perder la batalla contra el cáncer de cuello uterino. La noticia fue confirmada por su hermano Mayk, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Vuela alto, hermanita. Siempre y para siempre. Ya no hay más dolor. Buen viaje, te amo por siempre” , escribió el joven en una historia compartida en su perfil de Instagram.

La actual Miss Uruguay, Carla Romero, expresó su despedida a su colega y amiga. “Demasiado evolucionada para este mundo. De las mujeres más hermosas que he conocido en mi vida” , expresó.

La Miss Uruguay 2021, Lola de los Santos, también envió un mensaje de despedida y agradecimiento a la familia de Sherika. “Te voy a recordar siempre, no solo por todo el apoyo que me diste y por lo mucho que querías verme crecer, sino que, por tu cariño, tu alegría, los amigos que compartimos y que hoy me queda” , compartió.





