Cecilia Tait reapereció en el ojo publico para hablar de diversos temas, pero lo que más llamó la atención fue lo que dijo sobre la sexualidad de su excompañera de vóley Natalia Málaga , quien fue vinculada con la cantante de musica criolla Eva Ayllón .

“Ella se junta con gays. Hablamos antes y me reveló que no lo era. Luego descartó una relación con Eva Ayllón”, contó la también excongresista a Trome.





Cecilia Tait recuerda pelea con Magaly Medina

La exvoleibolista aseguró que Magaly Medina está mejor que antes y que a su edad tiene una buena figura. “Sí, (me parece guapa) con maquillaje. Tiene un cuerpazo, se viste bien. Con plata hago lo mismo”, mencionó.

Incluso recordó un altercado con la conductora de televisión. “Si con tanto billete se quedaba fea, sería una tonta. (...) La gente me decía: ‘No le respondas, tú eres linda sin maquillaje. Tiene que ponerse tres kilos en la cara para salir bien’”.





Magaly Medina tras ser llamada fea por Cecilia Tait: “Se cree mamacita”

Luego de que la exvoleibolista Cecilia Tait la llamara”fea”, Magaly Medina no se quedó callada y usó su programa para decirle de todo ‘a la cara’.

En medio del magazine Magaly TV: La firme, la conductora mostró el video donde la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 le puso el calificativo.

“Si yo tuviera que ‘volverme gay’, tendría que ser con alguien que supere a mis ex, admire o sea una ‘mamacita’, no una fea. Yo soy mamacita”, declaró la exdeportista.

Ante esta afrenta, Magaly Medina disparó contra ella señalando que tampoco era bella y hasta se animó a prometerle un sarcástico regalo el día de su cumpleaños.

“Por favor, pásenle un espejo. Ella se alucina mamacita. ¡Mírate al espejo! Averígüenme (su aniversario) para mandarle uno grande, de su tamaño”, bromeó la popular ‘Urraca’.





Natalia Málaga sobre rumor de romance con Eva Ayllón

En la más reciente edición de su podcast, la exvoleibolista Cecilia Tait sorprendió a sus seguidores al abordar directamente los rumores que vinculan a la reconocida cantante criolla Eva Ayllón con Natalia Málaga, ex DT de la selección peruana de vóley. La pregunta franca y directa de Tait hacia Málaga generó un revuelo en las redes sociales.

“Quise informarme, antes de que me manden la pauta, voy a verificar si todo lo que me manda es verdad. Pongo ‘Natalia Málaga... pareja de Eva Ayllón”, comentó Cecilia Tait, mostrando su sorpresa al descubrir los comentarios que circulan en las redes sociales.

Durante la conversación, Tait reveló algunos comentarios que habría hecho Málaga sobre este tema en una visita a su casa. “Te acuerdas de que una vez yo te pregunté, cuando fuiste a mi casa, y hablamos de esta situación. Me dijiste: ‘Bueno, si alguien quiere salir del clóset, que salga, pero no me j...’”, agregó Tait, revelando parte de la conversación con Málaga.

Natalia Málaga explicó su postura frente a estos comentarios durante la emisión del podcast de Tait. “Pero es un decir, que hablen lo que les dé la gana, pero que no juzguen a nadie, que no sabe la vida de nadie”, señaló Málaga en el programa La Tait, haciendo hincapié en que los rumores y especulaciones no deberían llevar a la crítica desmedida hacia las personas involucradas.

Finalmente, Cecilia Tait preguntó directamente a Málaga por qué la relacionaban con Eva Ayllón, a lo que la ex DT respondió que la gente tiende a ser “morbosa”. “No sé, la mente es morbosa (...) Me ven con Eva, con mil personas, o sea, por qué pueden alucinar...”, concluyó Málaga, dejando claro su punto de vista sobre los rumores que circulan en torno a su vida personal.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO