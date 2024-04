Ezio Oliva presentó su nuevo hit titulado ‘Lugar especial’, inspirado en sus raíces y lugares especiales, siempre en la onda pop que lo ha caracterizado y con el que ha conquistado a sus fans.

Ezio se inspira en ese amor al que le escribe después de tiempo y le describe el lugar especial que aspira a ser para esa persona.

“Hacer este single fue una aventura, no podía esperar más tiempo a que lo escuchen y ya lo lanzamos con muchas expectativas en Spotify…. En estos días vuelo a Argentina a rodar el videoclip. Estoy a millón creando y grabando para ustedes con mucho cariño”, mencionó el cantante peruano.

Esta canción es una composición del mismo Ezio junto a Max Calvo, Mariana Melgar y Lorenzo Leto, grabada grabada en los estudios de Sonic Ranch en Texas, Estados Unidos. La producción musical estuvo a cargo de del reconocido Stefano Vieni, teniendo esta vez como mancuerna a Max y Lorenzo.

Como se sabe, Ezio Oliva tiene programada la promoción de ‘Lugar especial’ en Barcelona, Sevilla y Madrid, en una gira por España, mercado europeo en donde ha ingresado con bastante éxito. Su canción ‘Mal amor’ tuvo gran éxito en las radios españolas, consiguiendo excelente aceptación.





EMOCIONADO POR ACOGIDA EN EUROPA





Tras un mes de permanencia en Europa y girando su música por toda España, Ezio Oliva anunció su regreso a nuestro país lleno de satisfacciones y logros.

El intérprete de ‘Que te vaya mal’, su más reciente sencillo, realizó su “Antido Tour” por ciudades emblemáticas del país ibérico alcanzando en su inicio en Madrid un contundente sold out, pasando por Sevilla y cerrando con broche de oro un lleno total en Barcelona el último sábado dónde asistieron actores como Nataniel Sánchez y Braulio Chappell.

“Me vine con una mochila de ilusiones y regreso con una maleta cargada de emociones. Me siento muy satisfecho y a la vez exhausto, son tantas emociones vividas en estos 30 días en España. No me esperaba tanto apoyo del público en los conciertos, es indescriptible los sentimientos que experimenté cuando veía a la gente cantar mis canciones en un mercado musical totalmente distinto”, comentó Ezio a la salida de un canal de televisión.

En paralelo, Ezio visitó los principales medios de comunicación promocionando su single “Mal amor” que viene sonando muy bien en las emisoras radiales de España.





