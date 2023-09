Evelyn Vela rompió su silencio y se pronunció sobre las fuertes acusaciones que Carlos Cacho hizo en su contra en ‘La Casa de Magaly’, donde asegura que la amistad entre ambos se acabó porque la empresaria “le hizo cosas horribles”.

A la popular ‘Reina del Sur’ no le cayó nada bien que el estilista la tildara de traidora, y decidió contar públicamente por qué se distanciaron y qué tuvo que ver Giuseppe Benigni en enemistad.

Según contó, todo empezó cuando ‘El Principito’ llegó a Ica acompañado de una misteriosa mujer. En aquel entonces, el modelo y su entonces pareja llegaron hasta su restaurante, lo que habría desatado la ira de Carlos Cacho.

“Él (Giuseppe Benigni) estaba con una chica en Ica, ambos fueron a mi restaurante. Yo hice un en vivo en mi restaurante y él metió la cabeza y la asistente de Carlos parece que le chismea”, empezó contando la amiga de Melissa Klug.

Pero eso no es todo. El estilista le habría llamado furioso para reclamarle sobre la presencia de ‘El Principito’ en su restaurante y ante su curiosidad por saber quién era la mujer que lo acompañaba, Evelyn Vela afirma que decidió mentirle, lo que finalmente desencadenó su enemistad.

“Nos fuimos a un hotel a bañarnos a la piscina y Carlos a los 10 minutos me llama y me dice: ‘¿qué haces ahí con el Gregorio, con quién ha ido?’ y le mentí y no le dije la verdad que estaba con la chica esta”, contó la empresaria.