El programa ‘América Hoy’ cumplió cuatro años al aire este jueves 28 de setiembre y Brunella Horna no pudo evitar emocionarse al agradecer a la producción por convocarla como una de las conductoras del mazagine.

La esposa de Richard Acuña dijo estar feliz de continuar frente a las pantallas durante su embarazo, pese a que su gestación fue de alto riesgo inicialmente. Asimismo, agradeció el apoyo de sus compañeros, a quienes considera como parte de su familia.

“Estoy feliz de que ‘América Hoy’ cumpla cuatro años al aire y de ser parte de este gran equipo. Para mí esto no es solo trabajo, es también estar con mis amigos, divertirme y pasarla bien, y creo que eso se transmite. Agradezco mucho cómo me recibieron desde el primer día, la señora Janeth, aunque pueda parecer dura en televisión, es muy cariñosa, todos son muy amorosos conmigo, me han acogido como una familia, como una hermana menor, dándome consejos siempre, yo aprendo muchísimo de ellos, quienes son verdaderos expertos en televisión”, sostuvo la modelo.





(Foto: GV Producciones)





En otro momento, Brunella Horna sorprendió al revelar que planea quedarse en la conducción de ‘América Hoy’ hasta el final de su embarazo. Asimismo, dijo que regresará a las pantallas apenas de a luz a su primer bebé.

“Ha sido hermoso vivir mi embarazo en el programa, ya desde el año pasado, aunque la gente aún no lo sabía, y estaré hasta el final, incluso si tengo contracciones, serán en vivo (risas), la señora Janet me ha dicho que me llevará a la clínica. Extrañé mucho trabajar aquí durante los cuatro meses que estuve ausente, así que no quiero perder más tiempo y estaré en “América Hoy” hasta terminar mi embarazo y luego regresaré ya como mamá, sé que el programa seguirá en el aire durante muchos años más”, sostuvo la también empresaria.