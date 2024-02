Aunque muchas personas consideren que el chisme es un mal hábito para la sociedad, una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences revela que este acto fue fundamental en la supervivencia de ancestros.

Según los investigadores, chismear sirvió como un mecanismo eficiente para la transmisión de información crucial en las comunidades primitivas, y su evolución es consecuencia conjunta de sus funciones de difusión de reputación y disuasión del egoísmo.

Además, el estudio sugiere que el chisme también desempeñó un papel en la formación de normas sociales y la regulación del comportamiento, ya que las personas tienden a comportarse de manera más cooperativa para mejorar su propia reputación, o también para conocer quién representa una amenaza.

“Cuando las personas están interesadas en saber si alguien es una buena persona con quien interactuar, si pueden obtener información a partir de chismes, suponiendo que la información sea honesta, puede ser algo muy útil”, dijo la coautora del estudio Dana Nau, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación y del Instituto de Investigación de Sistemas de la Universidad de Maryland, citada por un comunicado.

No obstante, el estudio también advierte que en la sociedad moderna, ser chismoso podría tener consecuencias negativas ya que algunos tienden a distorsionar la información o la utilizan de manera perjudicial.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: