Cristian Rivero confiesa que se enteró hace cinco días que iba a ser conductor de ‘EEG’

Tal como se había anunciado, ‘Esto es Guerra’ estrenó su temporada de verano y Cristian Rivero además de Katia Palma fueron las grandes sorpresas de la noche y es que ambos compartirán la conducción con Renzo Schuller y Johanna San Miguel.

Previo a su debut en el reality de competencia, Rivero descartó que haya renunciado a Latina Televisión para firmar como conductor de ‘Esto es Guerra’ y aseguró que simplemente su contrato llegó a su fin.

“Agradecido de donde me fui (Latina TV) de donde estoy, mi objetivo de este año era continuar con el tema laboral y llegó la invitación para esta temporada de verano de parte de Mariana de Pro TV y me encantó la idea, es un reto a nivel profesional”, contó el presentador.









Al ser consultado sobre si le sorprendió ser convocado como conductor de ‘EEG’, Cristian Rivero confesó que hace algunos años tuvo conversaciones con Peter Fajardo, no obstante, se enteró asumiría la conducción del programa hace cinco días.

“Esto se dio de manera muy casual. Me encontré con Mariana (Ramírez del Villar) en un restaurante, me dijo: ‘oye qué es de tu vida, en qué andas’. Le expliqué mi situación y me dijo hablemos. La verdad que esto ha sido hace cinco días. Fue todo muy rápido”, sostuvo el conductor, quien agregó que está feliz de trabajar con Katia Palma, Johanna San Miguel y Renzo Schuller.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: