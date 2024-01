Katia Palma es la nueva conductora de “EEG”: “No vengo a pelear, voy a poner la cuota de humor”

Se confirmó lo que era un secreto a voces y Katia Palma fue presentada este 23 de enero como uno de los cuatro conductores que estarán frente a las pantallas de la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’

La actriz cómica fue abordada por la prensa y dijo sentirse feliz por esta nueva oportunidad de reencontrarse con su público, no obstante, dejó en claro que no llega al programa para protagonizar enfrentamientos, sino más bien para poner un toque humorístico al reality.

“La cosa es divertirnos, yo vengo a poner todo de mi parte para la gente que espera algo diferente del programa, que no sea solo competencia. (No vengo) a tirarnos pullas entre la gente, vengo a poner la cuota de humor, para eso me pagan, para divertir al público”, sostuvo la conductora.









Al ser consultada por sus diferencias con Johanna San Miguel, Katia Palma dijo que sus enfrentamientos quedaron en el pasado y que se dedicará a trabajar para entretener al público.

“Yo espero que la ‘Chata’ tenga la mejor disposición, somos humoristas y si me dice algo lo voy a tomar de la mejor manera… ahora somos cuatro y vamos a ver qué tal nos va”, sostuvo.

Cabe señalar que Katia Palma compartirá la conducción de ‘Esto es Guerra’ con la ‘Mamá Leona’, Renzo Schuller y Cristian Rivero.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: